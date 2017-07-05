به گزارش خبرنگار مهر، نصر اله بازوند عصر چهارشنبه در همایش ملی کارآفرینی و توسعه با محوریت اشتغال پایدار در سخنانی با بیان اینکه مهم ترین اولویت در هر کشور ایجاد اشتغال و تولید است، اظهار داشت: متاسفانه در این حوزه نتوانستیم خوب کار کنیم.

وی با بیان اینکه کارآفرینی در ایران یک طفل است و هنوز جوان هم نیست، گفت: در ایران حدود ۱۰ تا ۱۲ سال بوده به صورت رسمی حوزه کارآفرینی فعال شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در لرستان محیط برای سرمایه گذاری فراهم شده است، گفت: خلاقیت، نوآوری و اثر بخشی همواره در کارآفرینی باید مدنظر باشد.

بازوند افزود: باید تفکر کارآفرینی در جامعه توسعه یابد.

وی با بیان اینکه کارآفرینی فرآیندی برای به کارگیری روش نو، راهکار، تولید، بازار و کسب کار نو است، ادامه داد: اشتغال بدون تفکر، فرهنگ و خلاقیت ایجاد نمی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۶ تا ۷ درصد منابع دنیا در ایران وجود دارد، گفت: باید بانک اطلاعاتی مدیران موفق در حوزه تولید تهیه شود.