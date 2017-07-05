تصویب لایحه کنوانسیون کار دریانوردان، در هیات دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با اشاره به شعار این روز در دنیا که از سوی سازمان جهانی دریانوردی انتخاب شده، گفت: دریانوردان مهم هستند، شعار امسال بوده که نشان می دهد نیروی انسانی در صنعت دریانوردی اهمیت مضاعفی دارد.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در سال ۲۰۱۵ آمار حمل و نقل دریایی کالا ۱۰ میلیارد تن و معادل ۴ تریلیون دلار بوده است. بنابراین اقتصاد جهانی وابسته به حمل و نقل دریایی بوده و اشتغال کل کشور نیز، وابسته به صنعت دریانوردی است.

راستاد با بیان اینکه ۱.۵ میلیون نفر در دنیا دریانورد بوده و در ایران نیز ۱۰ هزار نفر دریانورد در بخش شناورهای اقیانوس پیمای تجاری فعالیت دارند، گفت: هیچ حرفه ای به اندازه دریانوردی به دانش گسترده نیاز ندارد و هر دریانورد می بایست برای آنچه فرمانده عرشه کشتی شود علوم مختلفی چون نجوم، هواشناسی دریایی، علم تعیین نقاط خطرناک دریا، علم سازه و ساختمان کشتی، علوم ارتباطات و آی تی دریایی و ... را باید فرا بگیرد.

وی با بیان اینکه دریانوردان ایرانی به دلیل علمی که دارند توانسته اند حداقل سوانح ناشی از خطای انسانی را رقم بزنند، افزود: همین تبحر آنها سبب شده تا ناوگان دریایی خارجی نیز از دریانوردان ایرانی استفاده کنند.

به گفته معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تا سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۵۰ هزار دریانورد نیاز داریم که برای ترغیب جوانان برای ورود به این حوزه باید تلاش کرد.

وی به تصویب لایحه کنوانسیون کار دریانوردان در دولت اشاره و اظهار کرد: بر اساس این لایحه که به مجلس ارسال خواهد شد بازگشت دریانوردان در بنادر کشورهای مختلف و مشکلات آنها در خصوص پیاده شده از کشتی ها مرتفع خواهد شد.

به گفته راستاد، ایران یکی از ۳۰ کشور عضو سازمان جهانی دریانوردی است و در این سازمان ۵ حق رای دارد که نشان دهنده جایگاه ویژه ایران در این سازمان بین المللی است.