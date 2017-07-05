فعالیت ۳۵ هزار پایگاه تابستانه اوقات فراغت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض شامگاه چهارشنبه در حاشیه اولین جلسه هم اندیشی مدیران سازمانهای دانش آموزشی کشور که به مدت سه روز در محل پلاژ فرهنگیان خزرآباد ساری در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما در تابستان امسال دو گونه برنامه را طراحی کردیم که یک برنامه تحت عنوان اوقات فراغت برای دانش آموزان است و برآورد ما این است که حدود ۳۵ هزار پایگاه تابستانی برای این برنامه فعال شود.
وی افزود: شمار این پایگاهها در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و بنا داریم برنامهها و فعالیتهای پایگاههای تابستانه، جنبههای هنری، ورزشی و متکی بر مهارت باشد تا توان شغلی در دانش آموزان ایجاد کند تا بتوانند پس ازمهارت کسب درآمدی هم از آن داشته باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اعلام اینکه برای مهارت آموزی هماهنگیهای لازم با سازمان فنی و حرفه ای انجام شده تا دانش آموزان پس از کسب مهارت گواهی هم دریافت کنند، تاکید کرد: از والدین میخواهیم دراین برنامهها همراه دانش آموزان شرکت کنند تا ۹ ماه سال تحصیلی با این سه ماه مکمل هم باشند تا تربیت متوازنی در همه ابعاد برای تربیت یک انسان فرهیخته که نیاز یک جامعه است حاصل شود.
فیض، عنوان کرد: در مجموعه فعالیتهای درون مدرسه ای چهار تشکل فعال داریم که مهمترین آن سازمان دانش آموزی است و تشکلهای بسیج دانش آموزشی، اتحادیه انجمنهای اسلامی و هلال احمر جمهوری اسلامی از دیگر تشکلهای مهم دانش آموزی است.
وی، با بیان اینکه در سازمان دانش آموزی به دنبال آن هستیم تا این سازمان در جایگاه اصلی خود قرار گیرد، افزود: به اعتقاد ما سازمان دانش آموزی محور فعالیتهای فوق برنامه خارج از مدرسه خواهد بود و هرآنچه که به عنوان فعالیت برون مدرسه ای برای دانش آموزان قابل طراحی است بایستی برای برگزاری در سازمان دانش آموزی و تشکلهای سه گانه دیگر باشد.
رییس سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: سازمان با توجه به ماهیت ساختاریش که یک نهاد دولتی است برای برنامه ریزی و تصمیم گیری بسیار منعطف است لذا هرجا که لازم است ساختار و مرکزی اضافه کند و نیرو جذب کند اختیار عمل کامل دارد.
فیض، با اعلام اینکه در حال حاضر سازمان دانش آموزی ۸۰۰ هزار عضو در کشور دارد، افزود: امیدواریم این سازمان با جذب عضو در درون مدارس و بیرون از طریق فعالیتهایی که دارد دانش آموزان بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، درباره وضعیت هدایت تحصیلی در سال تحصیلی جدید، گفت: معتقدیم هدایت تحصیلی مهمترین اقدامی است که معاونت پرورشی دنبال میکند، تاکنون ۹۷۰ هزار نفر از دانش آموزان اطلاعات خود را وارد سامانه کردند و ر برخی مناطق اطلاعات آموزشی آنان تکمیل شده و فرم هدایت تحصیلی آماده برای عرضه به دانش آموزان است.
فیض، در ادامه تصریح کرد: پیش بینی میشود تا ۲۰ تیرماه اطلاعات همه مناطق کامل میشود، ضمن اینکه امسال هدایت تحصیلی جنبه توصیه ای دارد و الزامی در آن نیست و دانش آموز بر اساس الویت هایی که به آنها اعلام میشود میتوانند ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: فقط محدودیت ظرفیت در برخی مناطق و در برخی از رشتهها به ویژه تجربی وجود دارد و هر دانش آموزی که به لحاظ علمی قوی تر باشد درالویت است البته به این معنا نیست که دیگران حق ثبت نام ندارد بلکه به این معنا است که اگر ۱۰۰ صندلی برای تجربی وجود دارد این صندلی باید در اولویت نخست توسط دانش آموز برتر این رشته اشغال شود و ظرفیت مانده برای بقیه دانش آموزان اختصاص پیدا کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: معتقدیم هدایت تحصیلی که در حال حاضر انجام میشود هدایت تحصیلی، هدایت تحصیلی کاملی نیست بلکه این فرآیند بایستی از مقطع دبستان آغاز بشود؛ طرحی به نام طرح جامع هدایت تحصیلی در دست تدوین است که در آن طرح، هدایت تحصیلی از مقطع دبستان با شناسایی استعدادهای دانش آموزان آغاز میشود تا با اجرای آن هدایت تحصیلی بر اساس یک پیشینه چندساله توصیه شده و هم نظارت علمی بیشتر قابل دفاع باشد.
فیض، با بیان اینکه هدایت تحصیلی در پایه نهم بحث ناقصی است، گفت: برای هدایت تحصیلی جدید بایستی یکسال یکسال دامنه هدایت تحصیلی توسعه یابد، با توجه به اینکه امسال هدایت مخصوص پایه نهم است، سال آتی برای پایه هشتم و نهم و سال بعد آن برای پایههای هفتم، هشتم و نهم که این ادامه دارد تا به ابتدایی برسیم.
فیض افزود: هدایت تحصیلی بر اساس پیشینه چند ساله با نظارت علمی قابل دفاع تر همراه است
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