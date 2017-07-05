به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، ناصر کرمی در نشست شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان بوشهر اظهار کرد: شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی از شوراهای مهم تصمیم گیری در زمینه های نحوه رشد، تربیت و پرورش استعدادها و توانایی های دانش آموزان است و سازمان دانش آموزی باید برنامه های کیفی و کمی با فعالیت های موثر را طراحی و اجرا کند.

وی افزود: بر اساس ساحت های تربیتی از جمله تربیت دینی و اخلاقی ، تربیت سیاسی و اجتماعی ، تربیت زیستی و بدنی ، تربیت هنری و زیبا شناختی ، تربیت اقتصادی و تربیت علمی و فن آوری سازمان دانش آموزی با تشکیلات گسترده می تواند نقش آفرینی کند .

ناصر کرمی بر انجام برنامه های فوق برنامه سازمان دانش آموزی تاکید کرد و افزود: مدیران، معلمان، مربیان و مشاوران می توانند در ایده پردازی کمک کنند با تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان و تشویق آنها به کسب دانش و علم و کاربرد آموخته های خود در زندگی فردی و اجتماعی، آینده سازان جامعه را تربیت کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: سازمان دانش آموزی ظرفیت های بسیار بالایی دارد و باید برای دانش آموزان زمینه های را فراهم کند که آنها بتوانند در برنامه های تاثیر گذار مشارکت جدی داشته باشند.