بهبود شرایط حوزه اشتغال نیازمند تلاش مضاعف در یک دوره ۵ ساله است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی چهارشنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: سال هاست در کشورمان بحث اشتغال مطرح می شود اما در سال های اخیر این موضوع به یک اولویت تبدیل شده و با حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی ارتباط پیدا کرده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، برای بهبود شرایط حوزه اشتغال در کشور به ناچار باید در یک دوره ۵ ساله تلاش مضاعف انجام دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعدیل ظرفیت برخی از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: مشکل تمامی این واحدها، نبود سرمایه در گردش نیست لذا برای هر یک از واحدهای دارای مشکل باید نسخه درمان ویژه ای درنظر گرفت.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال رشد اقتصادی ۵ درصدی را در کشور تجربه کنیم که البته این عدد جدای از رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز خواهد بود.

ربیعی با بیان اینکه نرخ بالای مشارکت اقتصادی در کوتاه مدت چندان مطلوب نیست اما در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، گفت: در خراسان رضوی اقدامات بسیار خوبی در بخش اشتغال و سرمایه گذاری صورت گرفته است که باید این روند همچنان ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: معقتد هستیم که سرمایه گذاری های موجود کفاف نیاز اشتغال مورد نیاز کشور را نمی دهد لذا تمرکز ما بر روی بخش های پراشتغال و با ظرفیت بالا قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد زیورآلات مورد نیاز کشور از چین وارد می شود، افزود: دلیل واردات عمده کالاهای تزئینی، نبود شرایط برای بسته بندی آن هاست که در این راستا باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال علاوه بر ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سه طرح اشتغال زایی و کارآفرینی اختصاص یافته است.

وی در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به طرح جدید اشتغال زایی وزارت کار اظهار کرد: طرح کارورزی، بحث استاد شاگردی نیست، در این طرح هیچ محدودیتی برای جذب نیروی کار وجود ندارد و حتی حقوق و بیمه آن ها نیز از سوی دولت پرداخت می شود.