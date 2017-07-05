دستگیری ۷ متهم و کشف ۳۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، دوستعلی جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر حین گشت‌زنی‌های هدفمند در محورهای مواصلاتی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، به ۶ دستگاه خودرو مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها انواع لوازم خانگی با برند خارجی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لاستیک خودرو، سیگار خارجی، کولر گازی، پارچه و برنج خارجی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال را کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۷ قاچاقچی و توقیف ۶ دستگاه خودرو در این رابطه تصریح کرد: قاچاقچیان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی شهرستان با تلاش شبانه روزی کلیه کارکنان با پدیده شوم قاچاق که به تولیدات داخلی و اقتصاد کشور در این برهه از زمان ضربه وارد می کند با تمام توان مقابله و عرصه را بر قاچاقچیان تنگ خواهد کرد.