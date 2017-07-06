بانوان دماوندی با شعار«نه گفتن به دخانیات درجامعه»راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه به مناسبت هفته جهانی مبارزه با دخانیات به تاریخ ۱۰ الی ۱۶ تیرماه همایش پیاده روی خانوادگی امروز از مسیر میدان امام تا بوستان کوثر شهرستان دماوند برگزار شد .

این همایش با همکاری فرمانداری دماوند، اداره ورزش و جوانان شهرستان و مرکز بهداشت شهرستان صورت گرفت و با حضور جمع کثیری از بانوان شاغل و جوانان شهرستان دماوند با شعار «دخانیات، تهدیدی برای توسعه و سلامت» انجام شد.

شرکت کنندگان با هدف نشر و ترویج شعار «نه گفتن به دخانیات ومواد مخدر در جامعه» و همچنین شعار «دخانیات، تهدیدی برای توسعه و سلامت» به پیاده روی پرداختند.

از دیگر برنامه های قابل اجرا توسط فرمانداری شهرستان دماوند می توان به برگزاری همایش سلامت، برپایی کارگاه‌های آموزشی و جلسات تخصصی کمیته اعتیاد و برپایی نمایشگاه عکس اعتیاد، در هفته مبارزه با مواد مخدر و دخانیات توسط بانوان اشاره کرد.