خبرگزاری مهر، گروه استان ها-مهناز همتی: روزگاری ساختمان انتقال خون شاهرود یکی از زیباترین نماهای شهر را داشت وقتی شهروندان از میدان امام خمینی(ره) شاهرود سوار تاکسی میشدند غالباً در پاسخ کجا پیاده میشوید میگفتند «بانک خون» این بنا روزگاری ابهتی برای خود داشت، یکی از بزرگترین فضاهای اداری با سنگی سفید که در کنار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهرود جلوهای به خیابان شیخ بهایی و امام خمینی(ره) بخشیده بود.
در بانک خون اما همهچیز خوب پیش میرفت تا اینکه یکی از مدیران وقت هوای تعمیرات و ساختوساز این بنا بر سرش زد تا زمانی که نقشههای ساختمان جدید طراحی شد، به نظر میرسید کسی به جیب انتقال خون نگاهی هم نینداخته بود تا ماجرای تعمیرات ساختمان انتقال خون شاهرود به یک لخته مدیریتی بدل شود.
نقشههای ساختمان جدید از راه رسیدند، تعمیراتی در کار نبود، تخریب و ساخت بنایی جدید باابهتتر از قبل، شاید مدیران بانک خون شاهرود میخواستند ازاینپس هر شاهرودی از هر جا به هر مقصدی سوار تاکسی شود، بانک خون را ببیند اما مشکلات خیلی زود شروع شد. تخریب ساختمان قبلی بانک خون شاهرود در دوران پیش از تحریم و ساخت آن در دوران تحریم رخ داد این یعنی مسئولان بانک خون شاهرود در تخریب بنا بهخوبی عمل کردند اما در ساختش خیر... درنهایت پروسهای که قرار بود دوساله به اتمام برسد مردادماه۹۶، وارد هشتمین سال رکودش میشود.
بانک خون فعلی در ساختمانی استیجاری
امروز اما بانک خون شاهرود در انتهای سرازیری خیابان پیشوا قرار دارد کمی آنطرفتر از بنایی که امروز در حال ساخت است و هنوز به اتمام نرسیده، شاید اجاره این مهدکودک و بانک خون امروز به این خاطر بود که مدیران این مجموعه هرروز از مقابل آن بگذرند تا پیر شدن وعدهها بر دوش مردم شاهرود را مشاهده کنند.
انتقال خون شاهرود تابلوی کوچکی بر سر دارد که مسئولانش اصلاً فکرش را نمیکردند قرار است هشت سال اجارهنشینی کنند پیشازاین بنا این مکان به یک مهدکودک تعلق داشت و دیوارهایش پر از نقوش مختلف، اینجا تنها مرکز انتقال خون در ایران است که پسر شجاع و بره ناقلا به شما خوشآمد میگویند اینها یادگار همان مهدکودک سابق هستند.
هنوز قلب تپنده انتقال خون شاهرود فعالیت میکند قلبی که با داشتن نیروهای متخصص یک ظرفیت بسیار توانمند علمی و فناوری برای شرق استان سمنان است. ساختمان انتقال خون شاید ۳۰ سال پیش زمانی که آن را میساختند، سفید بوده است شاید هم خیر؛ اما درهرحال بدون در نظر گرفتن اینکه مهدکودک سابق به دلیل قدیمی بودن ساختمان و عدم وجود امنیت برای کودکان، تعطیل شد، باید اعتراف کرد «اینجا بانک خون شاهرود» است.
هرچند باید نکات مثبت آن را نیز در نظر گرفت، در درون این ساختمان استیجاری یک طبقه و قدیمی، هنوز قلب تپنده انتقال خون شاهرود فعالیت میکند قلبی که با داشتن نیروهای متخصص یک ظرفیت بسیار توانمند علمی و فناوری برای شرق استان سمنان است دلسوزانی که با خوشرویی تمام در بدترین شرایط کاری هرگز لحظهای از انجام رسالتشان یعنی تهیه خون برای نیازمندان و فرآوری آن کوتاهی نمیکنند شاید بیانصافی باشد که آنها را هشت سال در این ساختمان قدیمی استیجاری نگهداشته باشند.
اولویت با پروژههای حیاتی استان سمنان است
برای بررسی مشکلات انتقال خون شاهرود اما باید به داخل این مجموعه رفت و با مسئول آن صحبت کرد، دکتر مسعود عامری، جوانی بااستعداد و زبده که به خوشفکری معروف است اما میراث دار مدیرانی است که شاید بلندپروازیشان امروز پروژهای نیمهتمام را بر روی دستان وی نهادهاند در ادامه صحبتهای او درباره این ساختمان را میخوانیم:
ساختمان پایگاه انتقال خون شاهرود خوشبختانه بعد از گذشت هفت سال تحول بیشتری در آن شکل گرفت و بودجه بهتری به آن اختصاص پیدا کرد ایراداتی در نقشه بود که بر اساس معماری و دستورالعمل شش سال پیشساخته شده بود در حالی علم روز انتقال خون میطلبید که این ساختمان بهروز شود خوشبختانه با کشوقوسهای زیاد و تبادلنظر با کارشناسان تهران و مسکن و شهرسازی در سمنان تغییراتی که موردنظر بود انجام شد و ساختمان بر اساس جدیدترین استانداردهای لازم حداقل اگر دیر ساخته شد بهروز ساخته میشود.
راهاندازی مرکز جامع اهدا در شاهرود ازجمله الزامات محسوب میشود کار نمای ساختمان از داخل و بیرون شروع و اسکلت تکمیل و پروژه به مرحله نما رسیده است اما که با بودجه موجود تکمیل نخواهد شد و این هم میطلبد تا با رایزنیهای صورت گرفته بودجه کافی برای تکمیل پروژه منظور شود که امیدواریم با تخصیص رقم قابلتوجه شاهد بهرهبرداری آن بعد از شش هفت سال انتظار باشیم. افتتاح این مرکز بیشتر به این بستگی دارد که وضعیت بودجهای که به آن تعلق میگیرد تا چه حد پاسخگوی نیازها باشد، در جلسه شورای اداری سمنان و در جلسات برنامهوبودجه استان پروژههای نیمهکاره مطرح شد بارها اشاره کردیم که اولویت با حیاتی بودن پروژهها یعنی انتقال خون است چراکه فراوردههایی که تولید میکنیم مستقیماً نجاتبخش جان آدمها خواهد بود و این نسبت به پروژههای دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
از سوی دیگر نیاز به راهاندازی مرکز جامع اهدا در شاهرود ازجمله الزامات محسوب میشود با توجه به حادثهخیز بودن استان سمنان، ساختمان فعلی که در آن مستقر هستیم ایمنی لازم برای نگهداری امانت مردم و فراوردههای خونی که در اختیارداریم، ندارد و یک حادثه کوچک میتواند ذخیره شهرستان را مورد تهدید قرار دهد بارها مسئولان شهری از روند کار بازدید کردند و اگر بودجه لازم به این بخش تخصیص پیدا کند شاید بتوانیم با ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی کار را به اتمام برسانیم و پیشبینی بر این اساس است که با تأسیسات و تجهیزات حدود یک میلیارد تومان برای تکمیل پروژه نیاز داشته باشد. معتقدیم مردمی که در کشور ازنظر اهدا خون اول هستند باید از مکانی شایسته برخوردار باشند که درخور آنها قرار گیرد و دوم اینکه مکان باید به نحوی احداث شود که بتواند امانتی که به دست این نهاد سپردهاند را به شیوه مطلوب نگهداری کنند.»
شاهرودیها در صدر اهداکنندگان خون در کشور
رئیس انتقال خون شاهرود همچنین میگوید: «با در نظر گرفتن حضور تکراری افراد بهصورت میانگین در سال ۱۴ الی ۱۵ هزار نفر مراجعهکننده به این پایگاه وجود دارد با این شرایط ساختمانی، نبود تجهیزات و کمبود نیروی انسانی خوشبختانه ازنظر اهداکنندگان کاهشی در این مورد نداشتیم و مردم کاملاً در این شرایط سخت بدون هیچ چشمداشتی روند اهدای خون را ادامه دادند. همچنین فراوری گروههای خونی در سطح شهرستان معمولاً او+ و آ+ در زمره فراوانترین گروههای خونی قرار میگیرند و به طبع گروه خونی منفی ازجمله نادرترین گروههای خونی هستند که هر گروه خونی در جای خودش ارزش خاص خودش را دارد فراوردههایی که از آن جدا میشود کاربرد برای همان بیمار برای گروه خونی دارد لذا وجود مرکز جامع اهدا که بتواند پلاکت منجمد کردنها را نیز انجام دهد بسیار لازم و ضروری است.
شهرستان شاهرود به نسبت جمعیت ۱.۵برابر کشور اهدای خون دارد که نزدیک به نرم متوسط کشوری استشهرستان شاهرود به نسبت جمعیت ۱.۵برابر کشور اهدای خون دارد که نزدیک به نرم متوسط کشوری است به اینرو که در بسیاری از شرایط توانستیم در کنار سایر شهرستانهای استان به کمک شهرهایی که توانایی تأمین خون را ندارند ازجمله تهران، فراوری ارسال کنیم. از سوی دیگر باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که احداث بخش قلب بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود باعث میشود که مصرف فراوردههای خون در شهرستان افزایش یابد، امروز ما بهشدت نیازمند آن هستیم که شرایط موجود ارتقا پیدا کند و بتوانیم علم روز خون را به شاهرود انتقال دهیم و باید پیشبینی شرایط را داشته باشیم چراکه با راهاندازی بخش جراحی قلب به طبع نیاز به پلاکت افزایش پیدا خواهد کرد پس باید فضای لازم در اختیار مجموعه قرار گیرد.
همچنین درخواست بیمارستانها بهصورت ۱۰۰درصد انجام میشود ولی برای ارائه خدمات بهتر، نیاز به توسعه داریم که خوشبختانه با شرایط فعلی در سطح شهر بالای ۹۹ درصد موارد پاسخگوی بیماران بودیم و موردی که بیمار بخواهد در انتظار فراورده خونی باشد، کم و نادر بود. مصرف خون برای درمانگاهها مجاز نیست و فقط بیمارستانها اجازه مصرف رادارند، انتقال خون از یک فردبهفرد دیگر یک نوع پیوند کوچک محسوب میشود که در سطح درمانگاه این امکان وجود ندارد و حتماً باید با حضور پزشک و تیم تجهیزات مربوطه انجام شود.»
ساختمان در حال احداث مجدد نقشهسازی شد
مدیرکل پایگاه انتقال خون استان سمنان اما در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند کند اجرایی شدن ساختمان پایگاه انتقال خون شاهرود، گفت: با اتفاق مدیرکل اداره فنی و فناوری ستاد مرکزی بازدید عمدهای را از مجموعه مذکور داشتیم و بهصورت مفصل ورود پیدا کردیم اصلاحات جدیدتر حدود ۱۱ بند درخواست شد که انجام شود و تأییدیه را به مسکن و شهرسازی ابلاغ کردیم، در ارتباط با بودجه هم با استاندار صحبت شد که در بودجه سال ۹۶ مبلغی را در این خصوص اختصاص دهند تا این مجموعه تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
پروژه انتقال خون شاهرود از پنج درصد در دو سال پیش تاکنون به ۶۰درصد رسید و دلیل عمده طولانی بودن پروژه را باید از مدیران قبلی پرسوجو کرد مجید حسینی در ادامه تصریح کرد: مسکن و شهرسازی اجرا کننده طرح است و انتقال خون تنها بهعنوان سازمان بهرهبردار در پروژه نظارت دارد ولی آنچه مسلم است پروژه شاهرود از پنج درصد دو سال پیش تاکنون به ۶۰درصد رسید و دلیل عمده طولانی بودن پروژه را باید از مدیران قبلی پرسوجو کرد.
وی افزود: یک قسمتهایی از ساختمان برخلاف مصوبات کمیسیون بود و در حال اجرای نقشه هشت سال پیش بودند که آن نقشه بهروز نبود، حدود هفت ماه طول کشید تا بتوانیم نقشهها را بر طبق امکانات و تجهیزات علم امروز بهروز کنیم و بتوانیم مسکن و شهرسازی را متقاعد کنیم که این پروژه باید اصلاح و رمپ ایجاد شود تا کامیون بتواند به داخل زیرزمین رفته و تخلیه کالا را انجام دهد.
مرکز اهدای سلولهای بنیادین در شاهرود راهاندازی میشود
مدیرکل پایگاه انتقال خون استان سمنان بابیان اینکه در کل کشور هشت مرکز جامع اهدا وجود دارد که به بهرهبرداری رسیده است، ابراز داشت: بااینکه هر استان یک مرکز جامع اهدا باید داشته باشند اما توانستیم این سهمیه را برای استان سمنان به دو مورد افزایش دهیم با پیگیریهای انجامشده و رایزنی با مدیرعامل سازمان خوشبختانه ساختمان جوری طراحی شد که بتوانیم مانند سمنان مرکز جامع اهدا را نیز در شاهرود دایر کنیم یعنی فقط خونگیری انجام نمیشود اهدای پلاکت منجمد، پلاسمای منجمد، سلولهای بنیادی و اهدای خون نیز صورت میگیرد.
در صورت تزریق اعتبارات پروژه انتقال خون شاهرود میتواند تا سهماهه آینده تکمیل نهایی شود حسینی در ادامه تصریح کرد: به پایگاه انتقال خون شاهرود نیز حتی گفته شد که پیشبینی کارکنان مازاد و تجهیزات موردنیاز مرکز جامع اهدا را از اکنون در برنامه داشته باشد و حدود یک ماه قبل قول یک سری تجهیزات از معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان را توانستیم اخذ کنیم که شاهرود را در برنامه برای تجهیزات مورد نیاز مدنظر داشته باشند و پیشبینی لازم را تدبیر کنند.
وی بابیان اینکه در صورت تزریق اعتبارات پروژه انتقال خون شاهرود میتواند تا سهماهه آینده تکمیل نهایی شود، افزود: ساختمان پایگاه انتقال خون طی یک سال اخیر پیشرفتهای خوبی داشت که پیشبینی میشود این مجموعه تا پایان سال ۹۶ به بهرهبرداری برسد چراکه با بودجه و اعتبارات کم به لحاظ اقتصاد مقاومتی نمیتوان سریعتر از این حرکت کرد و باید گفت هماکنون با ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی مراحل کار به نماسازی و نازککاری رسیده است.
۱.۲میلیارد تومان اعتبار در پروژه بانک خون شاهرود هزینه شد
درحالیکه مدیران انتقال خون استان سمنان توپ را در زمین مسکن و شهرسازی قرار میدهند، مدیرکل این نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این پروژه اکنون در مرحله ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد که پیشبینی میشود برای تکمیل نهایی آن دو میلیارد تومان اعتبار نیاز باشد و باید گفت کل اعتبارات سال قبل جذبشده و منتظر ابلاغ بودجه سال ۹۶ هستیم که تاکنون حدود یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه شده است، یکقسمتی باید انجام دهیم و باید بهرهبردار با سازمانهای مربوط رایزنی لازم را انجام دهد تا بودجه بیشتری را برای آن تصویب کنند.
اسماعیل صادقی در ادامه تصریح کرد: در کمیته برنامهریزی شهرستان شاهرود باید اعتبارات لازم مصوب شود، بهمحض اینکه پول و اعتبار تخصیص پیدا کند کار نهایی خواهد شد و بیشتر کار اجرایی نیاز دارد تا تخصیص بودجهای و بهمحض دریافت اعتبارات لازم پروژه طی یک سال و یا کمتر به بهرهبرداری خواهد رسید و این بستگی به ابلاغیه دارد.
وی افزود: پروژههای زندان دامغان و سمنان و بیمارستان مهدیشهر و هم مصلا سمنان نیز نیمهکاره هستند که در زندان سمنان ۸۵ درصد و زندان دامغان ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد هستیم که برای زندان دامغان شش میلیارد و سمنان ۱۰ میلیارد تومان و بیمارستان هشت میلیون هزینه شده است، در مجموع مسئولان شهرستانها در پروژههای بالای ۸۵ درصد که نیاز واقعی مردم قلمداد میشوند باد اعتبار بیشتری در نظر داشته باشند.
اعتبارات قطرهچکانی پاسخگو نیست
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: معتقدیم پخش شدن اعتبارات نمیتواند چندان مؤثر واقع شود و بهتر است برای دو الی سه پروژه حیاتی طی یک سال اعتبار آن را جذب کنند و بعد به دنبال پروژههای بعدی باشند و اینکه همه پروژههای استان هرکدام قطرهچکانی اعتبار قرار دهند درنهایت منجر به طولانی شدن پروژهها خواهد شد.
صادقی علت طولانی شدن و نیمهتمام ماندن ساختمانهای ادارات دولتی را پیگیر نبودن آنها در جذب اعتبار خواند و ابراز داشت: مسکن و شهرسازی مجری کار است و از خود اعتبار خاص ندارد و مسئولان باید ضمن تعامل با فرمانداریهای شهرستان اعتبار لازم را جذب کنند.
وی افزود: اعتبارات باید پایدار باشد تا مسکن و شهرسازی بتواند وارد میدان شود و باید گفت که در صورت تأمین اعتبار پروژههای عمرانی و حیاتی استان سمنان ظرف ۱۸ ماه الی دو سال نهایت کامل خواهد شد.
سال گذشته ۵۰۰میلیون تومان اعتبار برای پایگاه انتقال خون شاهرود منظور شد
نکته قابلتأمل این است که به این معادله که تاکنون دو وجه شامل انتقال خون و مسکن و شهرسازی داشت، یک ضلع دیگر نیز افزوده شد، «فرمانداری شاهرود» اما معاون عمرانی فرماندار شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در پروژه انتقال خون متولی آن مسکن و شهرسازی است به دلیل آنکه مشکل با پیمانکار داشتند و در توان کاری پیمانکار نبود که کار را نهایی کند، پروژه از حالت روند عادی به درازا انجامید.
یک میلیارد تومان برای تکمیل نهایی پروژه انتقال خون شاهرود منظور شد حسن ترکمانی در ادامه تصریح کرد: سال قبل ۵۰۰میلیون تومان برای پایگاه انتقال خون شاهرود پیشبینیشده بود که تغییر کارفرمایی که خودش بهرهبردار نبود ساختمانهای اداری را ساخته و تحویل میدهد و شاید احتمال میرود که جدیت در تکمیل نهایی آن وجود نداشته باشد ولی ازنظر اعتباری مشکل خاصی نداشت.
وی افراد: در جلسه کمیته و برنامهریزی شاهرود یک میلیارد تومان برای تکمیل نهایی پروژه انتقال خون شاهرود منظور شده است که تخصیص آن با سازمان برنامهوبودجه خواهد بود که بر اساس بودجه جاری مملکت بتواند پاسخگوی نیاز شهر باشد و دیوان محاسبات بتواند تخصیص را بر مبنای پروژه قرار دهد که اگر این امر تحقق پیدا کند با ۸۰درصد تخصیص در پروژه تصور میشود تا پایان سال و یا اوایل سال آینده پروژه نهایی شود.
بدون تعریف پروژه جدید، پیگیر اتمام طرحهای نیمهتمام هستیم
معاون عمرانی فرماندار شاهرود در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که اعتبارات لازم برای تکمیل یک پروژه تخصیص و سپس به دنبال پروژههای بعدی باشیم، ابراز داشت: با توجه به مشکلات اعتباری موجود در کشور و در سطح شهرستانها برای دستگاههای اجرایی، نمیتوان کل مبلغ را برای اتمام یک پروژه خاص منظور کرد چون ما نگهداری معابر روستایی و خطکشی راهها، اصلاح و توسعه شبکه آب شرب را نیز در برنامه های مهم خود داریم و این جز لاینفک اختصاص بودجه هرساله است و اگر مبلغ اعتباری برای آنها منظور نشود شهرستان با چالش و بحران مواجه خواهد شد.
ترکمانی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر نمیتوان پروژهای را مسکوت نگه داشت و در ازای آن ساختمانی را به بهرهبرداری برسانیم، مواردی وجود دارد که بهصورت مستمر باید گنجانده شود و این مطلب برای پروژههای جدید میتواند گزینه خوبی باشد که ابتدا به پروژههای نیمهتمام رسیدگی شود و در انتها به احداث و توسعه پروژههای جدید فکر کرد.
وی افزود: عمدتاً پروژه جدید در شهرستان شاهرود تعریفنشده است و بهصورت پروژههای بحرانی عمدتاً بهصورت مبالغ کم و در سطح کوچک برطرف شده، مانند بهسازی دیوار ساحلی روستای تاش که برای شروع پروژهها میتوان اولویتبندی را به نحوی انجام داد که بر اساس نیاز مردم باشد، تا مشکلات رفع شود.
یک میلیارد اعتبار برای تکمیل پروژه انتقال خون شاهرود منظور شد
به طرز باورنکردنی مشکلات بانک خون شاهرود بین فرمانداری، مسکن و شهرسازی و انتقال خون پاسکاری میشود، انتقال خون احداث ساختمان را منوط به تائید مسکن و شهرسازی میداند، مسکن و شهرسازی اعتبارات را بهانه میکند و فرمانداری بهکل منکر این موضوع میشود اما شاید سرنخ جدید این مثلث را در اداره مسکن و شهرسازی شاهرود بیابیم جایی که رئیس این اداره درباره روند اجرای پروژه انتقال خون شاهرود به خبرنگار مهر، گفت: یک میلیارد تومان اعتبار از محل کمیته و برنامهریزی شهرستان برای تکمیل پروژه انتقال خون منظور شد و اگر این مقدار تخصیص پیدا کند پیشبینی میشود که تا چندماهه آینده نهایی شود و هماکنون بالای ۹۳ درصد نماسازی تکمیل نما و به نازککاری رسیده است.
مشکلات بانک خون شاهرود بین فرمانداری، مسکن و شهرسازی و انتقال خون پاسکاری میشودمهدی اعتماد ادامه داد: درباره پروژه انتقال خون باید گفت که این محل یک پروژه ترمیمی به شمار میرود که تنها روند تخریب ساختمان قبلی هشت ماه زمانبرد چراکه میخواستیم به اسکلت قبلی ضربه وارد نشود و در شورای فنی هم به این نتیجه رسیدند که ساختمان ترمیم شود نه اینکه از صفر بخواهیم ساختمان بنا کنیم.
وی افزود: تا زمانی اعتبار نباشد پروژههای عمرانی زمانبر خواهد شد و این پروژه درنهایت دو سال و نیم در حالت عادی نباید طول بکشد که به علت مشکلات پیمانکار پروژهای که طی دو سال میتوانست تکمیل شود هشت سال به درازا انجامید و بهرهبردار باید پیگیر منابع اعتباری باشد تا پروژهها به بهرهبرداری برسد.
انتقال خون شاهرود چه زمان افتتاح میشود
خارج از مثلث انتقال خون، فرمانداری و مسکن و شهرسازی اما این مردم هستند که منتظر اتمام پروژه ساختمان انتقال خون نشستهاند مردمی که سالهاست فراموش کردند به تاکسیهایشان بگویند «بانک خون»، اما دراینبین هنوز معلوم نیست این ساختمان نوساز تا چه زمانی به اتمام میرسد چراکه فرمانداری اعلام میکند پروژههایی مهمتر از این در سطح شهر وجود دارد و مسکن و شهرسازی میگوید بدون اعتبارات نمیتوان کاری کرد.
تا زمانی که دعوای بین مسئولان تمام نشود اما این انتقال خون و مردم هستند که متضرر خواهند بود، امروز انتقال خون شاهرود در بنایی است که بههیچوجه درشان مردم و حتی کارکنان این مجموعه خدوم باکاری بسیار حساس نیست اما به نظر میرسد تا زمانی که مدیران ما در زیر کولرهای گازی دفاترشان درباره پروژهها تصمیم بگیرند وضعیت همین است که هست.
تا آن زمان اما مردم بهتر از در همین منزل استیجاری خون دهند تا شاید بتوان زندگی را از برچسبی همین آجرهای مخروبه بنای استیجاری بانک خون شاهرود نجات داد.
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