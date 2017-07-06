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۱۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

مدیرامور آب و فاصلاب شهری یاسوج خبر داد:

جمع آوری و تعویض بیش از ۱۵۰ شیرمعیوب آب در اماکن تفریحی شهر یاسوج

جمع آوری و تعویض بیش از ۱۵۰ شیرمعیوب آب در اماکن تفریحی شهر یاسوج

یاسوج- مدیرامور آب و فاصلاب شهری یاسوج گفت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب بیش از ۱۵۰ شیر معیوب آب شرب در پارک ها و اماکن تفریحی شهر یاسوج جمع‌آوری و شیرهای جدید جایگزین آنها شد.

به گزارش خبرنگار مهر،   قاسم قلندری ظهر پنجشنبه  در جمع خبرنگاران افزود: در  دو ماه  اول تابستان شاهد افزایش مصرف آب شرب هستیم  و در این مقطع نقش شهروندان در مصرف  بهینه آب و به دنبال آن کاهش اثرات تنش آبی  بسیار موثر است.

قلندری اظهار کرد:  اداره آبفای شهری یاسوج تلاش دارد که با تسریع در رفع شکستگی ها و  جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب، هدر رفت آب را کاهش دهد.

وی  افزود: با رعایت الگوی صحیح مصرف آب شرب بخش زیادی از مشکلات  مربوط به  کمبود آب و تنش آبی در شهرهایی مانند یاسوج و مادوان برطرف خواهد شد.

مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج تاکید کرد:  در هفته جاری نسبت به جمع آوری انشعابات غیرمجاز سطح شهر یاسوج افدام شد.

قلندری گفت: مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت اب شرب وظیفه تمامی شهروندان است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به خشکسالی‌های پیاپی و کمبود آب شرب جا دارد که نسبت به وضعیت موجود نگاه منطقی و واقع بینانه داشته باشیم  و مصرف بهینه آب را همواره مد نظر داشته باشیم.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت:  شهروندان یاسوجی هرگونه هدر رفت آب و شکستگی شبکه توزیع را به سامانه ۱۲۲ اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 4023334

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