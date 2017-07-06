جمع آوری و تعویض بیش از ۱۵۰ شیرمعیوب آب در اماکن تفریحی شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دو ماه اول تابستان شاهد افزایش مصرف آب شرب هستیم و در این مقطع نقش شهروندان در مصرف بهینه آب و به دنبال آن کاهش اثرات تنش آبی بسیار موثر است.

قلندری اظهار کرد: اداره آبفای شهری یاسوج تلاش دارد که با تسریع در رفع شکستگی ها و جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب، هدر رفت آب را کاهش دهد.

وی افزود: با رعایت الگوی صحیح مصرف آب شرب بخش زیادی از مشکلات مربوط به کمبود آب و تنش آبی در شهرهایی مانند یاسوج و مادوان برطرف خواهد شد.

مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج تاکید کرد: در هفته جاری نسبت به جمع آوری انشعابات غیرمجاز سطح شهر یاسوج افدام شد.

قلندری گفت: مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت اب شرب وظیفه تمامی شهروندان است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به خشکسالی‌های پیاپی و کمبود آب شرب جا دارد که نسبت به وضعیت موجود نگاه منطقی و واقع بینانه داشته باشیم و مصرف بهینه آب را همواره مد نظر داشته باشیم.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت: شهروندان یاسوجی هرگونه هدر رفت آب و شکستگی شبکه توزیع را به سامانه ۱۲۲ اطلاع رسانی کنند.