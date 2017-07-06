۲۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در روستاهای مرکزی بیرجند اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مالکی ظهر پنج شنبه در همایش دهیاران بخش مرکزی بیرجند بیان کرد: طی چهار ساله گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در روستاهای بخش مرکزی بیرجند اجرایی شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۱۵ میلیارد تومان از این اعتبار توسط دولت به حساب دهیاران بخش مرکزی بیرجند واریز شده است.

مالکی با اشاره به اقدامات انجام شده در روستاهای بخش مرکزی بیرجند بیان کرد: اجرای ۹۲ هزار متر جدول کشی روستایی، اجرایی۶۲ هزار متر مربع سنگ فرش و اجرای ۳۴ هزار متر مربع پارک و فضای سبز عمومی از جمله اقدامات چهار سال گذشته بوده است.

بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند افزود: اجرای۳۲۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر و ایجاد سه هزار و ۸۰۰ متر مربع ساختمان عمومی روستا در معابر روستایی از دیگر اقدامات دهیاران بخش مرکزی در دولت یازدهم است.

وی از واگذاری ۱۳ دستگاه ماشین آلات یارانه ای به دهیاری ها طی چهار سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای پروژه های متفرق پرداخت شده است.

مالکی با اشاره به مشکلات موجود در روستاهای بخش مرکزی بیرجند بیان کرد: اشتغال از مهم ترین مشکلات بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.