به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت سد آبسرده بروجرد، با اشاره به اینکه تامین آب شرب بروجرد به عنوان دومین شهر بزرگ استان لرستان در سال ۸۱ در قالب پروژه آب رسانی به این شهر در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ۲۲ حلقه چاه حفر شد که از این تعداد ۸ مورد تجهیز و وارد مدار شدند.

وی با بیان اینکه ۴ حلقه چاه دیگر نیز تجهیز شده که هنوز به مدار وصل نشده است، تصریح کرد: مابقی چاه های قدیمی با کاهش شدید منابع آبی و کدورت چاه ها و تخریب آن ها از مدار خارج شده اند و عملا این پروژه آب رسانی نتوانست آب مورد نیاز شهر بروجرد را تامین کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای احداث سد آبسرده را برای تامین آب شهر بروجرد در دستور کار قرار داد، افزود: با افتتاح این سد ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آب رسانی شده و ۲۶ میلیون مترمکعب آب شرب بروجرد تامین می شود.

میرزایی با بیان اینکه حجم مخرن سد ۶۱ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: قرارداد اولیه و عملیات اجرایی اولیه سد آبسرده سال ۸۸ شروع شده که تاکنون ۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: در این راستا سال گذشته پیمانکار اولیه سد را ماده ۴۸ و خلع ید کردیم و در سال جاری این سد برای اجرا و تکمیل به شرکت جهاد نصر واگذار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: مقرر شده که این سد در بازه زمانی سه ساله به اتمام برسد.