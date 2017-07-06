سردر جدید دانشگاه شهرکرد افتتاح می شود

شایان شاهمحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح سردر جدید این دانشگاه در مهرماه سالجاری، اظهار داشت: هم اکنون این پروژه عمرانی به سرعت توسط پیمانکار در حال اجرا است.

وی عنوان کرد: این پروژه در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: سردر دانشگاه شهرکرد به طول ۴۰ متر، عرض ۱۱ متر و ارتفاع ۱۳ متر در حال احداث است.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه مسیر ورودی اصلی این دانشگاه تغییر می کند.

رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه دانشگاه شهرکرد بزرگترین دانشگاه استان چهارمحال بختیاری است، عنوان کرد: این دانشگاه دارای ۳۰۰ کارمند است.

شاهمحمدی با اشاره به فعالیت مطلوب و قابل توجه اعضای هیئت علمی، تصریح کرد: ۷۰ عضو هیئت علمی با سابقه در دانشگاه شهرکرد مشغول به فعالیت هستند.