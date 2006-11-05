توافقنامه هاي نظامي ميان كويت و فرانسه امضا شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"ميشل اليوت ماري" روز گذشته به كويت سفر كرد و درباره مسائل خاورميانه و مناسبات پاريس - كويت با مقامهاي كويتي بحث و تبادل نظر كرد و طي اين ديدارها،توافقنامه هايي در زمينه همكاري نظامي ميان دو كشور امضا شد.

وزير دفاع فرانسه همچنين با هشدار درباره ازسرگيري خشونتها درمرزهاي لبنان وسرزمين هاي اشغالي، ازادامه نقض حريم هوايي لبنان توسط اسرائيل ابراز نگراني كرد.

وي درادامه با تاكيد براينكه اوضاع امنيتي درلبنان باثبات است، گفت : بايد ازهرگونه اقدامي كه منجربه ازسرگيري خشونتها

مي شود، جلوگيري كرد وطرف هايي را كه اخيرا درجنوب لبنان با يكديگر درگير بودند، به متعهد بودن درقبال تصميمات بين المللي فراخواند.

ماري درپاسخ به سوالي درمورد ادامه پروازهاي هواپيماهاي اسرائيلي برفراز آسمان لبنان افزود: اين امر همچنين ديگران را تشويق مي كند تا به تعهدات خود درقبال قطعنامه سازمان ملل متحد پايبند نباشند و همچنين ممكن است منجر به وقوع درگيري هاي مجدد شود، آن هم در زماني كه صلح درمنطقه به نفع همه است.

وزير دفاع فرانسه با اشاره به مسائل سياسي لبنان تاكيد كرد : همه گروه هاي لبناني بايد در اين زمينه در يك صف قراربگيرند.

اين درحالي است كه قرار است شيخ صباح احمد الصباح امير كويت30 نوامبر و اوايل دسامبر به فرانسه سفر كند.