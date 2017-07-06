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۱۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشف ۵ میلیارد کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

کشف ۵ میلیارد کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف کالای قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال در محور یاسوج - لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال وبختیاری، غلام عباس غلامزاده اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان کالا قصد دارند محموله ای را از محور مواصلاتی یاسوج - لردگان  به استان های مرکزی کشور منتقل کنند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا، ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در این محور یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، شش هزار و ۳۹۰ تخته پتو فاقد هرگونه مجوز کشف و یک نفر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را پنج میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4023393

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