کشف ۵ میلیارد کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال وبختیاری، غلام عباس غلامزاده اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان کالا قصد دارند محموله ای را از محور مواصلاتی یاسوج - لردگان به استان های مرکزی کشور منتقل کنند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لردگان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا، ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در این محور یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، شش هزار و ۳۹۰ تخته پتو فاقد هرگونه مجوز کشف و یک نفر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را پنج میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.