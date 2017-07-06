درخشش دانش آموزان مدارس صدرای چهارمحال وبختیاری در مسابقات فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، جوانبخت خدادادی گفت: از مجموع۲۵۰ دانش آموزِ برگزیده مرحله استانی، ۱۲۱ نفر برای شرکت به مرحله کشوری سی و پنجمین دوره از مسابقات فرهنگی هنری کشوردعوت شدند.

خدادادی افزود: از ۱۲۱ دانش آموز استان پنج نفر از دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرستان های بروجن و فارسان بودند که در رشته های حفظ قرآن، نهج البلاغه، ترتیل و موسیقی با رقبای خود به رقابت خواهند پرداخت.

رابط مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه چهار نفر از این دانش آموزان بروجنی هستند، بیان کرد: عرفان رادمنش، در رشته حفظ قرآن کریم، احمد رضا احمدی در رشته موسیقی، از دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای و زهرا رحیمی در رشته نهج البلاغه و زهرا مسروری در رشته قرائت ترتیل قرآن کریم از دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان بروجن به مرحله ی کشوری راه یافتند.