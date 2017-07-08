محیط زیست و دفتر امور شهری استانداری همدان تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان با هدف استفاده از ظرفیت های شهرداری ها و شوراهای اسلامی استان در راستای فراهم آوردن زمینه های ارتقاء فرهنگ محیط زیستی و بهبود منابع زیستی در شهرها منعقد شد.

توسعه همکاری های فی ما بین با هدف رفع مشکلات موجود در حوزه محیط زیست شهرها، از جمله دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان ظهر شنبه در جلسه عقد این تفاهم نامه عنوان کرد: بررسی وضعیت شهرهای استان از نظر شاخص های زیست محیطی به منظور تعیین اولویت های ارتقای محیط زیست شهرهای استان از سوی شهرداری ها از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

محمدرضا محمدی افزود: پیگیری به منظور تدوین برنامه حمل و نقل شهری همگام با محیط زیست، پیگیری به منظور برنامه ریزی و اقدام شهرداری همدان در زمینه نیل به اهداف شهر سبز پایدار و هدایت اقدامات شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها به سمت اجرای برنامه های عمرانی و فرهنگی با رویکرد محیط زیستی از دیگر بخش های تفاهم نامه است.

محمدی بیان کرد: اقدام به منظور اولویت بخشی به طرح های عمرانی شهری با رویکرد محیط زیستی در شهرهای استان، آشناسازی اعضای شوراهای اسلامی شهرها با مبانی حفاظت از محیط زیست، تمهید مشارکت فعال شهرداری ها در برگزاری فعالیت های نمادین زیست محیطی و گرامی داشت مناسبت های مربوط به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی محیط زیست، همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست در اجرای مصوبات کارگروه های مدیریت پسماند و مقابله با آلودگی هوای استان از سوی شهرداری ها و ساماندهی برای اقدامات شهرداری ها در خصوص کنترل جمعیت حیوانات بی سرپرست و ناقل بیماری از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

وی تاکید کرد: حمل و نقل شهری حرف اول را در آلودگی هوای شهرهای بزرگ می زند و جا برای کار در این حوزه فراوان است.

سید حسین جعفری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان نیز ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تفاهم نامه شهرداری ها به مسیر و رسالت اصلی خود بازگردند و به نقطه مطلوب مورد انتظار جامعه برسند.