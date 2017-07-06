غلامرضا نوروزی ظهر امروز در مجمع سالیانه هیئت پزشکی ورزشی همدان با اشاره به هیئت پزشکی ورزشی استان‌همدان اظهار داشت: هیئت پزشکی ورزشی استان‌همدان با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشته، اقدامات شایسته‌ای انجام داده است.

وی افزود: از دکتر حیدری مقدم رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان به جهت تعامل و همکاری با ارگان‌های ذی‌ربط به نحو احسن و کنترل و نظارت عالی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی استان تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور با اشاره به برنامه‌های این فدراسیون گفت: مجموعه پزشکی ورزشی اصولاً به دنبال استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی کشور برای ارائه بهترین خدمات به جامعه ورزش است و در این راستا با مراکز علمی و آموزشی تعامل جدی داریم.

نوروزی خاطرنشان کرد: طرح صدور کارت‌های بیمه ورزشی در ۳۶۵ روز یکی از طرح‌هاست و در همین راستا توسعه خدمات هیئت‌های پزشکی ورزشی در استان‌ها و تمرکززدایی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی بابیان اینکه هیئت‌های استانی بازوان پرتوان فدراسیون هستند بیان کرد: در این فدراسیون همواره تلاش داشته‌ایم بهترین خدمات را به جامعه ورزش کشور ارائه دهیم و خوشبختانه رضایت ورزشکاران و فدراسیون‌های مختلف گویای حرکت روبه‌جلوی این فدراسیون است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور عنوان کرد: همچنین حمایت بانوان ورزشکار را در دستور کارداریم در همین راستا برنامه‌ریزی لازم جهت ارائه خدمات روانشناسی و تغذیه ورزشی قهرمانان ورزشی زن از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی انجام‌شده است.

نوروزی با اشاره به حمایت از ورزشکاران قطع نخاعی گفت: تصمیم داریم حمایت‌هایی برای رفع مشکلات ورزشکاران قطع نخاعی انجام دهیم و در صورت تصویب هیئت‌رئیسه حقوقی را ماهانه به‌حساب این عزیزان واریز کنیم.