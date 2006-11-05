هويتمندي شاخصه اشعار بعد از انقلاب است

اين شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگارمهر، با بيان اين مطلب افزود : مسلما برگزاري چنين جشنواره هايي در پيشبرد شعر و ادب فارسي موثر خواهد بود ، اما اين امربا توجه به اولين سال برگزاري آن ، بستگي به نحوه عملكرد و اهداف متولي يا متوليان خواهد داشت .

مرتضي نوربخش تصريح كرد : بررسي كارنامه شعرانقلاب به درد خودمان درداخل مي خورد ، منتهي بايد آثار انقلابي معرفي شود ، بايد آثار و اشعاري كه ازمستقيم گويي و شعارزدگي پرهيزكرده اند و بيشتروجهه هنري دارند ، معرفي شود .

اين شاعر با تاكيد بر ضرورت حضورنوقلمان و جوانان شاعر دركنارپيشكسوتان ادبي درجشنواره بين المللي فجر ، اظهارداشت : اين تعامل دوستانه هميشه بايد وجود داشته باشد و به چند روز جشنواره بر نمي گردد ، طبيعي است كه پيشكسوتان تجارب خود را به جوانان منتقل مي كنند ، منتهي بايد فضاي مناسبي به وجود آيد كه همه بتوانند درآنجا حضور پيدا كنند .



به گفته نوربخش ، بيشتركنگره هاي ادبي كه دراين سالها برگزار شده است ، متاسفانه ازسلامت اخلاق و كارحرفه اي فاصله كيلومتري گرفته اند و انتخاب شونده با انتخاب كننده تفاوت زيادي نداشته و هر دو از يك گروه يا نحله ادبي بوده و حتي گاهي با هم در جايي همكار بوده اند و به نوعي حق همكاري را پاس داشته اند ! اميدوارم كه درجشنواره بين المللي شعر فجر، اين افراد مجددا نفوذ نكنند و به داد و ستد گروهي نپردازند .



وي با اشاره به اين كه متولي اصلي برپايي جشنواره شعر فجر ، وزارت ارشاد است ، گفت : اگرخود شاعران دربرنامه هاي ادبي ورود نكنند و كار را تمام و كمال به نهاد برگزاركننده بسپارند مطمئنا كار موفقي از آب در نمي آيد ، وزارت ارشاد تا امروز برنامه هاي زيادي در ادبيات داشته مانند " ادب پايداري " و ... كه موفق نبوده و كاملا باندي عمل شده و مشكلي را حل نكرده است . بيشتركساني ازاين برنامه ها سود مي برند كه به بهانه هنر و ادبيات ، هدف غايي و مادي خود را دنبال مي كند .