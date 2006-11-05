اعتماد به نفس زنان خانه دار با ممانعت از فعاليت هاي اجتماعي كاهش مي يابد

دكتر غلامرضا عليزاده ، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عواملي كه باعث افزايش اعتماد به نفس در زنان خانه دار مي شود ، افزود: با توجه به اينكه زنان خانه دار بر اساس سنت بيشتر وقت خود را صرف امور خانه و خانواده و همچنين رسيدگي به فرزندان خود مي كنند در صورتي كه مردان آنان را درك نكرده و برخورد نامناسبي نيز داشته و مرتب به زنان سركوفت بزنند باعث مي شود تا به مرور زنان اعتماد به نفس خود را از دست بدهند.

وي خاطر نشان كرد: احترام به عقايد و فكر زنان خانه دار و همچنين اطمينان همسران به آنان نيز از عوامل ايجاد كننده اعتماد به نفس زنان محسوب مي شود.

اين جامعه شناس تاكيد كرد: يكي از دلايلي كه زنان خانه دار نسبت به زنان شاغل اعتماد به نفس كمتري دارند اين است كه داراي ارتباطات ، اطلاعات و مطالعه كمتري هستند و به جاي حضور در اجتماع ، ابزار عقيده و مشاركت وقت خود را در محيط خانه مي گذرانند.

عليزاده گفت: شك و بدبيني زمدان نسبت به همسران خود نيز از جمله عواملي است كه باعث كاهش اعتماد به نفس زنان و ايجاد استرس ، اضطراب و منزوي شدن آنها خواهد شد.