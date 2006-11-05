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۱۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۴۸

يك جامعه شناس در گفتگو با مهر:

اعتماد به نفس زنان خانه دار با ممانعت از فعاليت هاي اجتماعي كاهش مي يابد

اعتماد به نفس زنان خانه دار با ممانعت از فعاليت هاي اجتماعي كاهش مي يابد

چنانچه زنان خانه دار از توجه كافي و برخورد مناسب همسران خود برخوردار شوند و همچنين اجازه حضور در فعاليت ها و مشاركت هاي اجتماعي نيز داشته باشند در اين صورت اعتماد به نفس آنان افزايش مي يابد.

دكتر غلامرضا عليزاده ، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عواملي كه باعث افزايش اعتماد به نفس در زنان خانه دار مي شود ، افزود: با توجه به اينكه زنان خانه دار بر اساس سنت بيشتر وقت خود را صرف امور خانه و خانواده و همچنين رسيدگي به فرزندان خود مي كنند در صورتي كه مردان آنان را درك نكرده و برخورد نامناسبي نيز داشته و مرتب به زنان سركوفت بزنند باعث مي شود تا به مرور زنان اعتماد به نفس خود را از دست بدهند.

وي خاطر نشان كرد: احترام به عقايد و فكر زنان خانه دار و همچنين اطمينان همسران به آنان نيز از عوامل ايجاد كننده اعتماد به نفس زنان محسوب مي شود.

اين جامعه شناس تاكيد كرد: يكي از دلايلي كه زنان خانه دار نسبت به زنان شاغل اعتماد به نفس كمتري دارند اين است كه داراي ارتباطات ، اطلاعات و مطالعه كمتري هستند و به جاي حضور در اجتماع ، ابزار عقيده و مشاركت وقت خود را در محيط خانه مي گذرانند.

عليزاده گفت: شك و بدبيني زمدان نسبت به همسران خود نيز از جمله عواملي است كه باعث كاهش اعتماد به نفس زنان و ايجاد استرس ، اضطراب و منزوي شدن آنها خواهد شد.

کد مطلب 402356

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