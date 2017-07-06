اطفاء آتش کارگاه تولیدی چرم در ورامین/کارگران سالم هستند

بهنام کرمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که آتش گسترده کارگاه تولیدی چرم در ورامین، ساعاتی پیش به سازمان آتش نشانی شهرداری این شهر اطلاع داده شد، افزود: این آتش در کارخانه قند خیابان شهید فکوری رخ داده بود.

وی اضافه کرد: آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین به سرعت خود را به محل حادثه رسانده و ضمن ایمن سازی محل، از گسترش و سرایت حریق به اماکن هم جوار جلوگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین اضافه کرد: گستردگی این آتش به حدی بود که خطر سرایت به همسایگان و نیز تخریب محل می رفت، اما سرعت عمل آتش نشانان و استفاده از تجهیزات اطفاء حریق سبب شد، حادثه در کنترل آتش نشانان قرار بگیرد.

وی گفت: هم اکنون آتش نشانان در حال تهویه و خارج کردن دود از محل حریق هستند.

کرمانی در مورد میزان خسارت حادثه گفت: خوشبختانه همه کارکنان این واحد تولیدی در صحت و سلامت هستند و میزان خسارت مالی آن نیز در حال برآورد کارشناسی است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین گفت: علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست.