ترخیص موتورسیکلت های توقیفی بالای چهار ماه در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد باقر سلیمی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای بخشنامه واصله از پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و به منظور تکریم حقوق شهروندی و به مناسبت گرامیداشت عید فطر در نظر است موتورسیکلت های توقیفی بالای چهار ماه در پارکینگ با احراز مالکیت ترخیص شوند.

وی افزود: بر همین اساس مالکان این گونه وسایل نقلیه که به دلیل تخلفات ترافیکی توقیف و به پارکینگ انتقال شده و بیش از چهار ماه از توقیف وسیله نقلیه آنها می گذرد در صورتی که فاقد دستور قضایی توقیف باشد حداکثر به مدت دو ماه فرصت دارند با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی وسیله نقلیه به مراکز ترخیص پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان و سایر شهرستان های تابعه مراجعه و نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان با اشاره به اینکه این بخشودگی و ترخیص به منظور گرامیداشت عید فطر صورت می گیرد و قابل تمدید نمی باشد از مالکان و صاحبان این وسایل نقلیه خواست در فاصله زمانی مدت یاد شده فرصت دارند از این بخشودگی استفاده کنند.

کارشناس ارشد ترافیکی استان اذعان داشت: میزان جریمه و حق پارکینک این وسایل نقلیه توقیفی به هر میزان که باشد فقط مبلغ 200 هزار تومان آن توسط مالکان باید پرداخت شود.