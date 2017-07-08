بالا و پایین رفتن از پله ها به اندازه کافئین انرژی زاست

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه شامل زنانی بود که به گفته خودشان دچار بیخوابی مزمن بودند، بدین معنا که کمتر از ۶.۵ ساعت در شب می خوابیدند.

در روزهای جداگانه، این زنان کپسول های حاوی ۵۰ میلیگرم کافئین (حدود یک قوطی سودا) یا دارونما مصرف کردند یا ۱۰ دقیقه از حدود ۳۰ پله بالا و پایین رفتند.

پاتریک اوکونر، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه جورجیا، در این باره می گوید: «ما دریافتیم در هردو شرایط مصرف کافئین و دارونما، تغییر چندانی در نحوه احساسات فرد مشاهده نشد، اما در مورد ورزش آنها احساس انرژی و سرزندگی بیشتری داشتند.»

به گفته محققان، ورزش موجب تقویت فوری حس سرزندگی شده هرچند کوتاه مدت است.