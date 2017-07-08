  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۵:۵۶

یافته جدید محققان؛

بالا و پایین رفتن از پله ها به اندازه کافئین انرژی زاست

بالا و پایین رفتن از پله ها به اندازه کافئین انرژی زاست

مطالعه جدید نشان می دهد بالا و پایین رفتن از پله ها بیش از نوشیدن کافئین حس خوب سرزندگی و انرژی را در شما ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه شامل زنانی بود که به گفته خودشان دچار بیخوابی مزمن بودند، بدین معنا که کمتر از ۶.۵ ساعت در شب می خوابیدند.

در روزهای جداگانه، این زنان کپسول های حاوی ۵۰ میلیگرم کافئین (حدود یک قوطی سودا) یا دارونما مصرف کردند یا ۱۰ دقیقه از حدود ۳۰ پله بالا و پایین رفتند.

پاتریک اوکونر، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه جورجیا، در این باره می گوید: «ما دریافتیم در هردو شرایط مصرف کافئین و دارونما، تغییر چندانی در نحوه احساسات فرد مشاهده نشد، اما در مورد ورزش آنها احساس انرژی و سرزندگی بیشتری داشتند.»

به گفته محققان، ورزش موجب تقویت فوری حس سرزندگی شده هرچند کوتاه مدت است.

کد مطلب 4023660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها