ارائه معیارهای بخش خصوصی برای انتخاب وزرای اقتصادی دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در یک قرن اخیر، ما ۵ برنامه توسعه را پیش از انقلاب اسلامی و ۵ برنامه توسعه ای را هم پس از انقلاب تجربه کردیم.

وی افزود: با وجود اجرای برنامه های توسعه ای، چرا ایران هنوز نتوانسته مانند دیگر کشورهای هم تراز به توسعه همه جانبه در بخش های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی دست یابد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی، نیازمند یک بینش عمیق هستیم تا با ارزیابی روند گذشته، از تجربه های خوب در برنامه ریزی های بخش صنعت و معدن استفاده کنیم.

وی یکی از عوامل مهم نرسیدن کشور به توسعه همه جانبه را، عدم تحقق توسعه صنعتی دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، رونق صنعتی به عنوان یکی از اصول اساسی در مباحث توسعه ای همواره مورد توجه قرار گرفته است.

شافعی ادامه داد: این واقعیت را باید بپذیریم که رونق اقتصادی خود به خود تحقق نمی یابد بلکه تحقق آن نیازمند یک برنامه ریزی و استراتژی بلندمدت است که همه بخش های دولتی و خصوصی باید در این امر مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای دو برنامه توسعه ای کشور در سال های ۷۵ تا ۸۵، بیش از ۵ میلیون شغل ایجاد شد که یک رکورد بسیار خوب بود بنابراین باید در تدوین برنامه های جدید از این تجربه بهره گیری کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی تعریف جدیدی از دولت باید داشته باشد، افزود: دولت دوازدهم باید دولت توسعه ای باشد تا با تلاش دولتمردان و بخش خصوصی، زمینه حرکت جامعه به سمت توسعه همه جانبه فراهم شود و در این راستا با موافقت رئیس جمهور، معیارهای بخش خصوصی برای انتخابات وزرای اقتصادی دولت ارائه می شود.

وی اظهار کرد: اگرچه فاکتورهایی مثل بهره بانکی، مالیات و تعرفه های گمرکی ابزاری برای رسیدن به توسعه است اما دولت و بخش خصوصی آن را به عنوان یک هدف مدنظر قرار داده و در نتیجه آن، اهداف اصلی مغفول مانده است.