آمادگی دانشگاه اصفهان برای خرید ساختمان پژوهشگاه شاخص پژوه

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنها مسئله مشترک دانشگاه اصفهان با پژوهشگاه شاخص پژوه وجود فضای کالبدی و فیزیکی است که در داخل این دانشگاه وجود دارد اما مباحث قانونی و علمی این پژوهشگاه برعهده وزارت علوم است.

وی افزود: میان دانشگاه اصفهان و مسئولان این پژوهشگاه چندین جلسه برگزار و منجر به صورت جلسه ای شد و توافق کردیم در ازای ساختمانی که این پژوهشگاه در دانشگاه ساخته است، هزینه ساخت پرداخت و آنها دانشگاه را ترک کنند.

رئیس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: متاسفانه در این زمینه کارشکنی هایی صورت گرفته و علی رغم اینکه تمامی کارها انجام و ساختمان توسط کارشناسان دادگستری ارزیابی شده و ما نیز آمادگی پرداخت پول را به صورت یکجا داریم اما در این زمینه مسئولان پژوهشگاه کارشکنی می کنند.

طالبی اظهار داشت: اکثریت و قریب به یقین اعضای هیات علمی و کارکنان مخالف ماندن این پژوهشگاه در دانشگاه اصفهان هستند چرا که یک موسسه خصوصی که کیفیت لازم را ندارد اکنون از برند و اسم این دانشگاه استفاده می کند.

وی تاکید کرد: این روند برخلاف منافع آکادمیک و صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه است.

رئیس دانشگاه اصفهان اضافه کرد: باتوجه به اینکه این موسسه خصوصی از نام و اعتبار این دانشگاه خرج کرده است بنابراین وجود این موسسه در محیط دانشگاه اصفهان کاملا اشتباه است.

طالبی خاطرنشان کرد: ما مخالف فعالیت موسسات خصوصی نیستیم و از آنها حمایت می کنیم اما نباید این موسسات از نام و اعتبار این دانشگاه استفاده کنند.

وی گفت: وزارت علوم و شورای گسترش مرجع رسیدگی به فعالیت پژوهشگاه شاخص پژوه هستند و با نظر این نهادها فعالیت این موسسه لغو و مجوز آن منحل شد.

رئیس دانشگاه اصفهان اظهار داشت: باوجود آنکه موضوع انحلال این موسسه مطرح شده است اما به صورت غیر رسمی شنیده ایم که هنوز این موسسه در حال فعالیت است.

طالبی گفت: تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان این موسسه با وزارت علوم است و این وزراتخانه نیز اطلاعیه هایی در این زمینه صادر کرده است.

وی عنوان کرد: این موسسه دو دسته دانشجو دارد یک دسته دانشجویانی هستند که از طریق قانونی پذیرش شده اند و دسته دوم دانشجویانی را شامل می شود که ورود آنها به عرصه آموزش عالی غیر قانونی بوده است.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: حدودا یک چهارم دانشجویان این موسسه به صورت قانونی پذیرفته شده اند.