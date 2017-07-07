شهدا الگویی برای زندگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی شاه‌چراغی پنج‌شنبه شب در دومین سالگرد شهید مدافع وطن روح‌الله سلطانی اظهار داشت: شهیدان الگوی زندگی هستند و نباید از یک منظر به شهیدان نگریست.

فرمانده سپاه قائم آل محمد سمنان بابیان اینکه شهادت قله و اوج کمال انسان است، ادامه داد: همهٔ ابعاد زندگی برای انسان جستجوگر به عینیت درمی‌آید و ایران در جبهه حق این نمونه‌ها را به دنیای اسلام و انسانیت معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه لشگر ۲۵ کربلا اعتبار وشکوه مثال‌زدنی با حضور مردم داشت، خاطرنشان کرد: شهید سلطانی و شهدای منطقه انسان پای‌کار، مؤمن که تمام‌قد در پاسداری انقلاب ایستاد بود و در نگاه علما، بزرگان انقلاب، اسلام، امام مزار شهدا دارالشفا است.

سردار شاه‌چراغی بابیان اینکه شهید سلطانی و شهدا گل سرسبد اسلامی و شیعی و میدان‌دار عزت و پرچم‌دار بزرگی و علم مقاومت هستند، ادامه داد: مهم نیست شهید که بوده مهم این است که در وجود شهید خدا متجلی است و همه توصیف‌های خدا که برای خودش تعبیر می‌کند در آنان دیده می‌شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: جنس شهدا، جنس عطش و کربلا است و شجاعت ایثار و خدمت گذاری کار شهدا و شهدا نماد امنیت هستند.

سردار شاه‌چراغی بابیان اینکه حمله تروریستی تهران در رمضان به خیلی‌ها فهماند که پاسداران محافظ انقلاب تا پای جان هستند، افزود: شهدای مدافع حرم نماد ایمان و نماد مقاومت هستند و مشکلات کشور به خاطر حرام‌خواری بعضی‌ها است و این برخی‌ها فکر می‌کنند تا وقت دارند بایستی بردارند.

وی با اشاره به اینکه در دفاع مقدس حرم و وطن ایمان شرط است، افزود: شهدا پاک‌باخته رفتند و به‌جایی رسیدن که انتخاب شدند که پاسدارها شاید کسرهایی داشته اما این برخوردها با پاسداران یا غرض یا مرض است.

این مقام مسئول بابیان اینکه هم‌اکنون پاسداران جاهایی هستند که هرلحظه ممکن است اتفاقی بیفتد، ادامه داد: سلطانی‌ها بدون استثنا مثل اصحاب سید شهدا صاحب عصر و پشت پرده را دیدند و شهدا نماد اطاعت از مقام معظم رهبری هستند که مقام معظم رهبری امروز مظهر دین و نماد اسلام ناب محمدی است.

وی با اشاره به حمله موشکی ایران به دیر الزور گفت: ۶ نقطه انتخاب شد که هر شش موشک بدون استثنا به هدف خورد.

سردار شاه‌چراغی بابیان اینکه سران داعش در آنجا جمع هستند ولی نمی‌دانستند آنجا جای مهمات است، افزود: ۱۸۷ نفر داعشی در آن به درک واصل شدند.

وی در پایان گفت: یادواره شهدا محملی برای جاری کردن این باور است که می‌توانیم آنچه در قرآن عزت مسلمان تأکید شده راهی نداریم که تنها در مسیر شهدا قرار بگیریم و این راه عزمت و سربلندی است.