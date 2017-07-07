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۱۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

رئیس مرکز فوریت های پزشکی آذربایجان غربی:

تصادف در محور میاندوآب- بوکان ۴ فوتی برجای گذاشت

تصادف در محور میاندوآب- بوکان ۴ فوتی برجای گذاشت

ارومیه- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی گفت: بامداد امروز جمعه بر اثر تصادف در محور میاندوآب- بوکان چهار نفر در دم جان باختند.

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این حادثه ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد امروز جمعه در محور میاندوآب – بوکان به وقوع پیوسته است افزود: بر اثر برخورد یک خودوری سواری با کامیون چهار نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات اولیه برای مداوای مصدومان صورت گرفته است اظهارداشت: مصدومان برای مداوای بهتر به بیمارستان عباسی بوکان منتقل و تحت مداوا قرار دارند.

بهرامی با بیان اینکه هم اکنون مصدومان این حادثه در وضعیت پایداری قرار دارند گفت: مشکل جدی در مداوای مصدومان این حادثه وجود ندارد.

کد مطلب 4023737

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    نظرات

    • مهران IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
      0 0
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      بیمارستان شهر بوکان بیمارستان شهید قلی پور ممی باشد و بیمارستان عباسی در شهر میاندوآب قرار دارد

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