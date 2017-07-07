تصادف در محور میاندوآب- بوکان ۴ فوتی برجای گذاشت

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این حادثه ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد امروز جمعه در محور میاندوآب – بوکان به وقوع پیوسته است افزود: بر اثر برخورد یک خودوری سواری با کامیون چهار نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات اولیه برای مداوای مصدومان صورت گرفته است اظهارداشت: مصدومان برای مداوای بهتر به بیمارستان عباسی بوکان منتقل و تحت مداوا قرار دارند.

بهرامی با بیان اینکه هم اکنون مصدومان این حادثه در وضعیت پایداری قرار دارند گفت: مشکل جدی در مداوای مصدومان این حادثه وجود ندارد.