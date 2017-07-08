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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۸:۵۹

معاون آموزشی وزارت علوم خبر داد:

تحصیلات‌تکمیلی از دانشگاه پیام‌نور حذف نمی‌شود

تحصیلات‌تکمیلی از دانشگاه پیام‌نور حذف نمی‌شود

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: هیچ بحثی در خصوص حذف مقاطع تحصیلات تکمیلی از دانشگاه پیام نور مطرح نیست.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اساسنامه دانشگاه پیام نور در خصوص فعالیت این دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی تسریع شده است و ما اصلا صحبتی درخصوص حذف این مقاطع از دانشگاه نکرده ایم.

وی افزود: منعی برای ورود دانشگاه پیام نور به آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و در این رابطه دانشگاه باید زیرساخت لازم را فراهم کند.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: همچنین این دانشگاه در حوزه تحصیلات تکمیلی باید ضرورت ها و نیاز بازار را مورد توجه قرار دهد.

اساسنامه دانشگاه پیام نور به روز می شود

شریعتی نیاسر گفت: هدف از اصلاح اساسنامه دانشگاه پیام نور به روز شدن این اساسنامه است.

وی عنوان کرد: با اصلاح اساسنامه این دانشگاه قرار نیست هیچ اتفاق خاصی روی دهد و تنها این اساسنامه به روز رسانی خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاه پیام نور باید در ریل و ماموریت خود قرار گیرد.

کد مطلب 4023783

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