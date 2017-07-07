تیم کامپوند مردان حفظ شد/ ۴ مدال در انتظار کمانداران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مرحله مسابقات تیرو و کمان کاپ آسیا امروز جمعه با برگزاری رقابت های روز سوم در چین تایپه پیگیری شد. در چهارچوب این روز از رقابت ها و در بخش تیمی بانوان، تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی مقابل سنگاپور صاحب برتری ۲۲۷ بر ۲۱۱ شد.

تیم ایران که ترکیب فرشته قربانی، پرسیا براتچی و افسانه شفیعی را در اختیار دارد، با کسب این پیروزی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد اما در این مرحله مقابل تیم میزبان یعنی چین تایپه ۲۳۰ بر ۲۲۳ متحمل شکست شد و از صعود به فینال بازماند. بدین ترتیب تیم کامپوند بانوان فردا در مرحله رده بندی مسابقات برای کسب مدال برنز به مصاف مالزی می رود.

امروز همچنین در بخش تیمی کامپوند مردان و در مرحله یک چهارم نهایی تیم ایران با نتیجه ۲۲۹ بر ۲۲۲ مقابل تایلند شکست خوردو از دور رقابت ها کنار رفت.

تیم کامپوند مردان که با ترکیب اسماعیل عبادی، مجیدی قیدی و امیره کاظم پور در این رقابت ها شرکت کرده است با متحمل شدن این شکست از دور مسابقات کنار رفت.

مسابقات تیر و کمان کاپ آسیا فردا شنبه در چین تایپه پیگیری خواهد شد. در این روز از رقابتها علاوه بر اینکه تیم کامپوند بانوان در مرحله رده بندی به مصاف مالزی می رود، در بخش میکس، تیم کامپوند ایران برای کسب مدل برنز مقابل میزبان مسابقات قرار می گیرد. همچنین در بخش انفرادی فرشته قربانی در فینال مسابقات به مصاف حریفی از هند می رود و اسماعیل عبادی نیز برای کسب مدال طلا با حریفی از مالزی روبرو می‌شود.