به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در ماه‌های آینده مانور لحظه صفر مدیریت امداد و نجات و مدیریت بحران با هدف ارزیابی ادارات در اردبیل برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: این مانور با همکاری هلال‌احمر استان برگزار شده و در نظر دارد میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران را بررسی کند.

وی افزود: در مقوله مدیریت بحران غافلگیری مفهومی ندارد و لازم است تمامی دستگاه‌های دخیل در مدیریت بحران و حوادث هر لحظه از آمادگی کافی برخوردار باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با تأکید به اینکه مدیریت بحران به معنی آمادگی هر لحظه در شرایط بحرانی پیش بینی نشده است، اضافه کرد: بر همین اساس غافلگیری در رویدادهای طبیعی در فلسفه مدیریت بحران جایگاهی ندارد.

امامی یگانه تأکید کرد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظایف و مسئولیت‌های خود برای مواجه با شرایط بحرانی آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با اذعان به اینکه در مدیریت بحران زمان مطرح نیست و ادارات همواره باید آمادگی داشته باشند، متذکر شد: در مانورهای امداد و نجات میزان آمادگی هر دستگاه ارزیابی خواهد شد.