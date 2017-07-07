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۱۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

رئیس مرکز فوریت های پزشکی آذربایجان غربی:

تعداد مصدومان واژگونی مینی بوس پیرانشهر به ۱۹ نفر رسید

تعداد مصدومان واژگونی مینی بوس پیرانشهر به ۱۹ نفر رسید

ارومیه- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی گفت: تعداد مصدومان واژگونی مینی بوس در پیرانشهر به ۱۹ نفر رسید.

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح امروز در اثر واژگونی مینی بوس در پیرانشهر یک نفر فوت و ۱۹ نفر مصدوم شدند افزود: هم اکنون مصدومان در بیمارستانهای نقده و پیرانشهر در حال مداوا هستند واحتمال انتقال تعدادی از مصدومان برای مداوای بهتر به بیمارستانهای ارومیه یا مهاباد وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مصدومین در وضعیت پایداری قرار دارند و مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد.

بهرامی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز جمعه در اثر وقوع دو فقره تصادف در جاده های استان در مجموع ۵ نفر فوت و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند.

امروز صبح به دنبال تصادف مینی بوس با سمند و واژگونی مینی بوس در پیچ هواربی پیرانشهر یک نفر فوت و ۱۹ نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 4023802

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