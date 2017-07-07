شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تیم امداد کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان خدابنده بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حاثه در محل حاضر شدند که متاسفانه در زمان امدارسانی به مصدومان بر اثر ریزش دیواره چاه در روستای استرود سه نفر از امداگران به داخل چاه سقوط کردند که تنها یک نفر از این امداگران توسط اهالی نجات یافت و دو نفر دیگر کشته شدند.

میزایی افزود: سه نفر بر اثر ریزش آوار در روستای استرود در ۱۰ کیلومتری شهر زرین رود فوت کردند و گود برداری با لودر جهت امداد رسانی به مصدوم داخل چاه صورت گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: رضا جعفری و وحید محمدی از امداگران کشته شده در این حادثه هستند و سعید رحیمی امداگر مصدوم حادثه است و سه نفر از این افراد از داخل چاه خارج شده و یک نفر نیز در داخل چاه است و عملیات خارج کردن وی در حال انجام است.

وحیدی محمدی و سید رضا جعفری امداگران کشته شده در حادثه روستای استرود

میرزایی افزود: در حال حاضر عملیات بیرون کشیدن نفر چهارم که مقنی است، توسط نیروهای امدادی حاضر در صحنه در حال انجام است.