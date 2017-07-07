به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش ظهر جمعه در نشست مشترک با روسای کمیته‌های هیئت فوتبال اردبیل تصریح کرد: بی‌شک زمانی که تیم‌های تراز اول در استان حضور می‌یابند، مطالباتی نیز طرح می‌شود.

وی افزود: طرح مطالبات که اغلب به استانداردسازی زیرساخت‌های ورزشی مرتبط است تلنگری برای مسئولان به منظور بهسازی و تقویت زیرساخت‌های ورزشی است.

رئیس هیئت فوتبال استان با بیان اینکه در خود استان اردبیل جهت حضور تیم‌های فوتبال نیازمند ارتقا امکانات و زیرساخت‌ها هستیم، اضافه کرد: متأسفانه تاکنون از ظرفیت حضور اردوها به شکل مطلوب در استان استفاده نشده است.

نوتاش با بیان اینکه حتی در ساماندهی حضور تیم ها از ظرفیت هیئت فوتبال استفاده نمی‌شود، تأکید کرد: می‌توان در پی حضور تیم ها حتی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برگزار کرده و از ظرفیت تیم ها استفاده کرد.

وی با تأکید به تأثیرات اقتصادی حضور تیم‌های تراز اول اضافه کرد: لازم است در پی حضور تیم ها، مسئولان ورزشی با برنامه‌ریزی بهینه حداکثر استفاده را برده و نسبت به اصلاح و بهبود امکانات اقدام کنند.