حجت‌الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آثار سوء اعتیاد در جامعه و ضرورت مقابله با این پدیده، تأکید کرد: این امر نیازمند برنامه‌ریزی در راستای اتخاذ سیاست‌های فرهنگی و تربیتی به‌خصوص برای نسل جوان جامعه‌ای است که مدام در معرض تهدیدات بیگانگان در بخش‌های مختلف زندگی به‌ویژه فضای مجازی قلمداد می‌شود لذا مسئولان باید در این راستا به فکر باشند.

وی افزود: مقابله با اعتیاد امروز نیازمند دو مقوله مجزا و مهم است نخست اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه که به اعتقاد بنده این امر نیز کارکردی فرهنگی دارد و برای مثال در راستای ترویج آن باید می‌توان سبک زندگی اسلامی را در بین جوانان تبیین کرد و سپس رویکرد مقابله که به درمان افراد گرفتار و تبدیل آن‌ها به یک مبلغ برای جلوگیری از سرایت مواد مخدر به آحاد جامعه منجر خواهد شد که اتفاقاً این امر نیز کارکردی فرهنگی می‌بایست داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان اعتیاد را یک معضل اجتماعی مهم قلمداد کرد و گفت: این پدیده نیز مانند هر مقوله دیگر اجتماعی، نیازمند گفتمان سازی فرهنگی است تا مردم آن را به‌نوعی دغدغه بدانند و در راستای مقابله با آن اهتمام داشته باشند که این امر رسالت دستگاه‌های فرهنگی و ذی‌ربط با مقوله فرهنگ عمومی مانند ائمه جمعه و جماعات، سازمان تبلیغات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بهزیستی و ... است.

شکری بیان کرد: امروز در مقابله با اعتیاد باید رویکردی فرهنگی را در نظر گرفت که اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در دو حوزه درون‌سازمانی و برون‌سپاری به این مقوله در طول سال اهتمام خاص دارد.

وی افزود: برگزاری گفتمان‌های مبارزه با اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بین جوانان در قالب برنامه‌های تابستانی و مؤسسات فرهنگی یکی از کارکردهای معاونت فرهنگی این اداره کل است که در طول سال با برگزاری نشست‌های بسیاری در هشت شهرستان استان سمنان به موفقیت‌هایی نیز دست‌یافته‌ایم و همچنین رویکرد درون‌سازمانی که به مقوله نشر، چاپ بروشور، تبلیغ کلامی با استفاده از مبلغان اعزامی و ... می‌پردازد که در این حوزه نیز کارهای بسیار خوبی در سال‌های اخیر انجام‌شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر، گفت: صرف اعلام برنامه در این هفته برای مبارزه با اعتیاد، کافی نیست اقدامات تأمینی امروز در باب مقابله با رواج اعتیاد در جامعه لازم هستند اما کافی خیر، لذا باید کارکردی فرهنگی به مقوله مبارزه به سوءمصرف مواد مخدر در جامعه بخشید تا شاهد موفقیت‌های چشم‌گیر در بخش‌های مختلف بود.

شکری تأکید داشت: یکی از توصیه‌های همیشگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به مبلغان اعزامی به نقاط مختلف و به‌خصوص روستاها، تذکر درباره آثار مخرب سوءمصرف مواد مخدر در بخش‌های مختلف است که در این راستا روحانیان اعزامی در مناسبت‌های مختلف و با برگزاری نشست‌های مختلف درباره این معضل اطلاع‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره اعتیاد بسیار اهمیت دارد چراکه بسیاری خانواده‌ها به‌خصوص در روستاها از آثار سوء آن مطلع نیستند یا مواد مخدر سنتی را جدی نمی‌گیرند و یا از آثار سوء مواد مخدر صنعتی بی‌اطلاع هستند پس باید گفتمان سازی و اطلاع‌رسانی را در راستای مقابله با اعتیاد در نظر گرفت.