اعطای جایزه حلقه طلایی دیابت به پژوهشگران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری دهمین نشست جهانی موسسه «ایبدو» ایتالیا و در مراسم افتتاحیه این نشست که در تیر ماه سال جاری در رم برگزار شد جایزه حلقه طلایی دیابت ۲۰۱۷ به دکتر باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شد.

در این نشست دکتر باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت نظام سلامت کشور و پیشرفت هایی که طی دهه های اخیر حاصل شده، از وضعیت کشور در زمینه بیماری های غیرواگیر و همچنین بیماری دیابت سخن گفت و با اشاره به تدوین سند ملی کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، به اقداماتی که در راستای اجرای سند صورت گرفته اشاره کرد.

در ادامه پروفسور لائورو رئیس مؤسسه «ایبدو» ایتالیا از اقدامات دکتر باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه مدیریت، پیشگیری و درمان بیماری دیابت تقدیر کرد و جایزه حلقه طلایی دیابت ۲۰۱۷ به وی اهدا شد.

بنیاد ایبدو به عنوان متولی پایش بیماری دیابت در ایتالیا شناخته شده است که به عنوان یک اتاق فکر مدرن در زمینه بیماری دیابت به ترویج این باور در اذهان می پردازد که این بیماری امروزه باید از طریق یک گفتگوی مداوم در مورد مسائل بالینی و اقتصاد سلامت کنترل شود. جایزه حلقه طلایی دیابت موسسه «ایبدو» ایتالیا نیز به مراکز فعال در زمینه توسعه طرح های جلوگیری و درمان بیماری دیابت اهدا می گردد.

بنیاد ایبدو بر آن است تا با مقایسه ساختاری، تجزیه و تحلیل و همچنین پایش مستمر داده ها در زمینه دیابت امکان ارزیابی انواع شاخص ها را جهت تدوین استراتژی های کوتاه ، میان و بلند مدت فراهم کند که از طریق آن تحولات جهانی واقعی در مدیریت بیماری دیابت محقق می گردد.