دشمن به دنبال ولنگاری نسل جدید در جامعه است/ ضرورت ترویج عفاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلی اعظم مسجد مدرسه قلعه ضمن اشاره به ۲۱ تیرماه سالروز عفاف و حجاب به مناسبت حادثه خونین مسجد گوهرشاد بابیان اینکه از حجاب مهمتر عفاف است که نباید در جامعه لطمه ببیند، ابراز داشت: اگر جامعه خواهان خانواده سالم است باید از طریق مقدمه حجاب، زمینههای عفت را پیادهسازی کنیم.
وی با بیان اینکه زمانی حیا از جامعه رفت، دیگر دینی نخواهد بود، افزود: امروز نفوذ دشمن در همه زمینهها مسئله مهمی در جهان اسلام قلمداد میشود و مصداق بارز آن قرارداد ۲۰۳۰ است که میکوشد با ترویج ولنگاری بهویژه در نسل جدید اهداف شوم خود را در بطن جامعه اعمال کند.
خطیب جمعه شاهرود ضمن تأکید بر ضرورت برخورد جدی با قانونشکنان و هنجارشکنان توسط قوه قضاییه، ابراز داشت: دستگاه قضائی برای اصلاح درونی همه همت و توان خود را به کارمی بندد و یکی از مواردی که میتواند به این اصلاحات کمک کند امربهمعروف و نهی از منکر است لذا با فراهم شدن زیرساختهای توجه به معروفها میتوانیم به رشد و شکوفایی در جامعه دستیافت.
امینی به نشست اخیر منافقان در فرانسه اشاره و تصریح کرد: طی هفته گذشته نشست سالانه اعضای مجاهدان خلق در فرانسه برگزار شد که نشان میدهد دولتمردان غربی حامی تروریسم هستند لذا شفافیت دولت در قراردادهای اخیر با فرانسه و برخورد محکم و انقلابی با این کشور به علت نشستهای آزادانه منافقان باید مشخص شود.
وی بابیان اینکه تنها عامل کنترل انسان تقوا است و اگر به رشتههای تقوا چنگ بزنید به سرمنزل مقصود خواهیم رسید، افزود: بهترین توشه برای سفر به عالم جاودانه تقوا محسوب میشود و باید توجه داشت که امروز دشمن به دنبال تشویش افکار است لذا باید مراقب افکار بود که از ذکر خدا دور نشود.
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