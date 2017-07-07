  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان خبر داد:

افزایش تعداد کشته‌های حادثه ریزش چاه در روستای «استرود» به ۴ نفر

افزایش تعداد کشته‌های حادثه ریزش چاه در روستای «استرود» به ۴ نفر

زنجان- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان از افزایش کشته‌های ریزش دیواره چاه در روستای استرود از توابع شهر زرین رود به ۴ نفر خبر داد.

علیرضا زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهار نفر بر اثر ریزش آوار در روستای استرود در  ۱۰ کیلومتری شهر زرین رود فوت کردند، افزود: گود برداری با لودر جهت امداد رسانی به مصدوم داخل چاه صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تعداد ۵کد آمبولانس زرین رود،گرماب،کهلا،شیرین سو،مرکز خدابنده به محل حادثه اعزام شده اند، ادامه داد: از ساعت ۴۷ :۱۶ به علت مسمومیت احتمالی یک نفر داخل چاه با گاز و همین طور احتمالا ریزش کناره آن جهت امداد رسانی ،یک دستگاه آمبولانس اورژانس ،تیم کوهنوردی هلال احمر ،آتش نشانی به محل اعزام شده اند.

زراعتچی افزود: به دلیل نبود وجود تجهیزات لازم با هماهنگی مسولین محل تصمیم به گود برداری از کنار چاه بایک دستگاه  لودر گرفته شده و در ساعت ۱۵ :۰۱ بامداد به علت ریزش کناره های گودال ۵ نفر به داخل گودال سقوط می کنند. دو نفر سالم و بدون هیچ گونه مصدومیت از زیر آوار بیرون می ایند و دو نفر از پرسنل هلال احمر و یک نفر مردم عادی بدون علایم حیاتی و با cpr به درمانگاه زرین رود اعزام می شوند.

وی گفت: فوت دو نفر از مصدومان در درمانگاه تایید می شود و یکی از مصدومان نیز  با نظر پزشک به بیمارستان امیر المومنین اعزام و به علت شدت آسیب ها در بیمارستان فوت می کنند و فرد مقتنی نیز در این حادثه فوت می کند که با در نظر گرفتن سه فرد کشته شده قبلی تعداد کشته شدگان این حادثه به چهار نفرا فزایش یافت.

کد مطلب 4023912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها