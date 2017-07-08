پیوست فرهنگی اجتماعی برای پیاده راه «اکباتان» در همدان تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات شورای شهر همدان، ابراهیم مولوی با اشاره به نکاتی پیرامون پیوست های فرهنگی و اجتماعی پیاده راه میدان امام (ره) گفت: با توجه به اینکه محور خیابان اکباتان به لحاظ تاریخی حائز اهمیت بوده و شاهراه ارتباطی مردم با بازار همدان است به همین دلیل این خیابان با سایر خیابانها موقعیت متفاوتی دارد.

ابراهیم مولوی به وجود کاروانسرا ها، مساجد و بازارهای سر پوشیده در خیابان اکباتان اشاره کرد و افزود: از آنجایی که این خیابان هویت تاریخی شهر همدان محسوب می شود باید برای اجرای طرح پیاده راه این معبر پیوست فرهنگی و اجتماعی مناسبی تهیه و تدوین شود.

وی اضاقه کرد: با توجه به اینکه طرح پیاده راه خیابان اکباتان تپه تاریخی هگمتانه را به مقبره بوعلی سینا متصل خواهد کرد باید با در نظر گرفتن تفاوتهای مطرح شده، کارشناسان مرکز نظرات و پیشنهادات خود را راجع به ابعاد مختلف فرصتها و چالشهای اجتماعی در زمینه پیاده راه سازی میدان امام خیابان بوعلی و خیابان اکباتان بیان کنند.

مولوی تاکید کرد: شهرداری همدان باید با توجه به شرح خدمات ارائه شده نسبت به جذب پیمانکار پیوست نگار فرهنگی پروژه پیاده راه سازی میدان امام و خیابان اکباتان اقدام کند.