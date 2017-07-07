انعقاد تفاهم همکاری علمی، آموزشی و فناوری بین ایران و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان و لئون مکردیچیان وزیر علوم و آموزش ارمنستان این تفاهم نامه را در شهر ایروان پایتخت ارمنستان امضا کردند.

در چارچوب تفاهم نامه همکاری که امروز با دکتر فرهادی و هیات همراه، مقام های ارمنستانی و سیدکاظم سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان امضا شد، دو طرف توافق کردند همکاری های میان نهادهای علمی، دانشگاهی و موسسه های پژوهشی بین دو کشور را تقویت کرده و راه های گسترش روابط علمی و فناوری میان ایران و ارمنستان را توسعه دهند.

در این تفاهم نامه پنج ساله و قابل تمدید در زمینه اجرای طرح های مشترک پژوهشی، برگزاری همایش های علمی، اعطای متقابل بورس تحصیلی، تبادل استادان و اعضای هیات علمی و انتقال تجربیات در حوزه های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفته است.

وزارتخانه های علوم ایران و ارمنستان همچنین توافق کردند، کمیته مشترک علوم، تحقیقات و فناوری را حداکثر تا سه ماه آینده تشکیل دهند که ماموریت نظارت بر ارتباطات، تدوین مقررات و برنامه های اجرایی توافق ها را بر عهده خواهد داشت.

براساس برنامه اعلام شده، وزیر علوم در جریان سفر سه روزه به ارمنستان با آشوت مانوکیان وزیر زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی این کشور دیدار و درباره راه های تقویت و توسعه همکاری های علمی، پژوهشی، فنآوری و دانشگاهی مذاکره می کند.

همچنین دکتر فرهادی و هیات همراه از چند دانشگاه پزشکی و غیر پزشکی و نیز مراکز تحقیقاتی و درمانی ارمنستان بازدید و پیرامون همکاری با مراکز و موسسات همتای ایرانی مذاکره می کنند.