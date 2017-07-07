قیمت اوراق مسکن در تمام نمادها وارد کانال ۷۷ هزار تومانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) در آخرین روز معاملات هفته گذشته یعنی روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، برای تمام نمادها در کانال ۷۷ هزار تومان بود.

بالاترین قیمت اوراق تسهیلات مسکن در این روز متعلق به خرداد ۹۶ (تسه ۹۶۰۳۱) بود به طوریکه هر برگ اوراق به ارزش ۷۷ هزار و ۶۴۰ تومان فروخته شد.

همچنین کمترین نرخ اوراق در روز چهارشنبه (۱۴ تیر) متعلق به امتیاز مهر ۹۵ با نماد (تسه ۹۵۰۷۱) با قیمت هر برگ ۷۷ هزار و ۱۹۱ تومان بود.

البته نرخ اوراق تسهیلات مسکن متعلق به خرداد ۹۶ (۹۶۰۳۱) پیش از این وارد کانال ۷۸ هزار تومان شده بود؛ به طوریکه ارزش هر برگ اوراق این نماد در روز ۱۳ خردادماه با قیمت ۷۸ هزار و ۳۱۰ تومان فروخته شده بود.

بر اساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به نزدیک شدن به نیمه تابستان و اوج معاملات، پیش بینی می‌شود نرخ هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن وارد کانال ۹۰ هزار تومان و حتی ۱۰۰ هزار تومان نیز بشود چرا که در تابستان سال گذشته در مقطعی هر برگ اوراق قیمت ۱۰۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد.