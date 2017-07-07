حجاب و عفاف رکن اساسی حفظ بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مجید شرفی در خطبههای نماز جمعه این هفته شادگان که در محل مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد با گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزشهای زورخانهای اظهار کرد: این روز، بهانهای برای ترویج اخلاقمداری در جامعه بهویژه ورزش است زیرا این روزها خلأ اخلاق در برخی ورزشها دیده میشود.
وی افزود: ورزش ضامن سلامتی انسان است و ورزشکاران نیز باید با تأسی از امیرالمؤمنین (ع) روحیه پهلوانی را در خود تقویت کنند تا برای همیشه ماندگار بمانند.
حجتالاسلام شرفی در ادامه خطبههای خود با اشاره به 21 تیر روز عفاف و حجاب گفت: عفاف و حجاب یک مسئله ارزشی در جامعه اسلامی است و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان خانوادههای ایرانی، موجب پیشگیری از بسیاری آسیبها و معضلات فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی میشود.
وی، توجه به مقوله عفاف و حجاب را بسیار مهم و ضروری دانست و ادامه داد: دشمن میکوشد تا به فرهنگ عفاف و حجاب ضربه وارد کند، درحالیکه ترویج فرهنگ عفاف، دستاوردهای فراوانی را برای جامعه به همراه دارد.
خطیب جمعه شادگان در فراز دیگری از خطبههای خود با اشاره به سالروز پایان پیروزمندانه مقاومت حزبالله لبنان در جنگ 33 روزه در برابر رژیم اشغالگر قدس گفت: شکستپذیری رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی در این جنگ برای کشورهای مختلف دنیا آشکار و ثابت شد.
وی اضافه کرد: حزبالله در این جنگ درس فراموشنشدنی به اسرائیل داد و بهوسیله این پیروزی اسرائیل و حامیان بینالمللی و منطقهای او را تحقیر کرد.
حجتالاسلام شرفی در بخش پایانی نماز جمعه با اشاره به سند 2030 گفت: دولت در شهریور ۹۵ آن را امضا کرد و در ۲۰ آذر ۹۵ از آن رونمایی کرد ولی بهناچار با تذکر رهبری معظم، مراجع عالیقدر و اعتراض مردم توقف اجرای آن را اعلام کرد.
وی ادامه داد: این سند فقط مختص به آموزشوپرورش نیست بلکه شامل پنج وزارتخانههای دیگر است و علاوه بر تعارض فراوان، این سند 2030 با اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی نظیر سند چشمانداز 20 ساله و نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش و حتی مغایر با اصول 77 و 153 قانون اساسی و ارزشهای اسلامی است.
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