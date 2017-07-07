ورزش بین کارکنان ادارات تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان وزارت کشور بعدازظهر جمعه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در ساری برگزار شد.

وزیر کشور در این مراسم بر لزوم تقویت ورزش بین کارکنان ادارات تاکید کرد و آن را سبب پویایی و نشاط مجموعه اداری دانست.

تیمهای ثبت احوال کشور، استانداری تهران و استانداری مازندران رتبه های اول تا سوم اولین دوره مسابقات کارکنان وزارت کشور، استانداری ها و سازمانهای تابعه را که در ساری برگرار شد کسب کردند.

تیم فوتسال استانداری مازندران در بازی رده بندی پس از مساوی ۱ - ۱ در وقت قانونی موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر ۱ تیم استانداری قزوین را شکست داده و به مقام سومی مسابقات فوتسال کارکنان وزارت کشور دست یابد

در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، ربیع فلاح استاندار مازندران و جمعی از مدیران ملی و استانی برگزار شد با اهدا مدال و کاپ از تیم فوتسال استانداری مازندران تقدیر شد.

رضا عنایتی سرپرستی و هادی عزیزی مربیگری تیم فوتسال استانداری مازندران را بر عهده داشتند. یاسر ابراهیمی، محمد اکبری، محمدرضا احمدی، سعید خورشیدی، امیر برزگر، علی سازگار، حامد مطیعی، جمال عبدالله پور، صابر فلاح و سید حمزه ساداتی بازیکنان تیم فوتسال استانداری مازندران در این دوره از مسابقات بودند.

قابل ذکر است اولین دوره مسابقات فوتسال کارکنان وزارت کشور، استانداری ها و سازمانهای تابعه به مدت ۶ روز در مجموعه تفریحی، فرهنگی و ورزشی وزارت کشور در خزر آباد ساری با حضور ۲۹ تیم برگزار شد که در نهایت تیمهای سازمان ثبت احوال کشور، تیم استانداری تهران و تیم استانداری مازندران موفق شدند رتبه اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کنند.