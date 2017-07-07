اهمال کاری دستگاه دیپلماسی در مقابل فرانسه قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی در خطبه های امروز نمازجمعه ابرکوه با اشاره به سالروز واقعه جنگ احد اظهار داشت: این جنگ، حکایتی عبرت انگیز دارد و طمع مال و غنیمت، دنیا گرایی و عمل نکردن به وظیفه، موجب این شکست تلخ بعد از پیروزی شد و آه و افسوس را بر دل مسلمانان گذاشت.

وی افزود: امروز همان تجربه تلخ به گونه ای دیگر در حال ظهور و بروز است و جبهه کفر و نفاق، تمام قد در برابر انقلاب و اسلام ایستاده است و سالانه در پاریس و مکان های دیگر گردهمایی تشکیل می دهند و رجزخوانی می کنند .

حسینی ادامه داد: آمریکا چند سال قبل منافقین را از لیست سیاه تروریسم خارج کرد زیرا که هم قسم و هم پیمان آمریکا و پیاده نظام جبهه کفر هستند و باید از آنان استفاده ابزاری کنند و فرانسه دروغگو هم با پول و هزینه حکومت وهابی عربستان میزبان جبهه تروریسم می شود و فرش قرمز را زیر پای کسانی پهن می کنند که دستشان به خون بیش از ۷۰ هزار شهید بی گناه ترور در ایران اسلامی آلوده است.

امام جمعه ابرکوه خاطرنشان کرد: نشست خیمه شب بازی پاریس، ارزشی که اقدام عملی باشد نداشت؛ بلکه یک عرصه تبلیغاتی برای نمایش اتحاد جبهه کفر و نفاق غربی ـ عربی بود که با خط عبری هدایت می شود و سئوال این است که دولتمردان ما چرا در برابر فرانسه و بازی دو پهلوی آنها انعطاف به خرج می دهند.

حسینی تصریح کرد: وزیر امور خارجه باید سفر خود را که همزمان با اجلاس منافقین بود لغو می کرد و این سفر را در فرصت دیگری انجام می داد و نباید به بهانه قرارداد مالی با حکومت فاسد فرانسه مماشات می کرد و به طور قطع قرارداد اجیرانه با پاریس هم آسیب نمی دید؛ زیرا آنها بیشتر از شما در این قراردادها ذی نفع هستند.

وی عنوان کرد: اهمال کاری وزارت خارجه در این زمینه قابل توجیه نیست و جبهه تروریست و حامیان آنها را جری تر می کند و چرا شما حاضر نشدید حتی سفیر فرانسه را احضار کنید؟

امام جمعه ابرکوه اضافه کرد: دشمنان هم‌دست و هم‌قسم شده اند زیرا برای اینها سخت است که با تلاش نزدیک به ۴۰ ساله نتوانسته اند ایران اسلامی که جزیره ثبات است را به آتش بکشند.