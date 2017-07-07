به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به ضرورت پرداخت مالیات و اینکه این موضوع در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز وجود داشته ادامه داد: در آن زمان به مالیات خراج می گفتند و اکنون نیز دولت باید با استفاده از مالیات مردم برای مردم کار کند.

وی ادامه داد: البته باید از سوی دیگر دولت نیز با کار و تلاش اقدامات مثبتی را به انجام رساند تا در نهایت بر میزان مالیات دهنده ها افزوده شود نه اینکه با افزایش مالیات زمینه از میان رفتن همان اندک مالیات دهنده ها را نیز فراهم کند.

امام جمعه اصفهان بیان داشت: امیرالمومنین(ع) نیز راه افزایش مالیات را با ایجاد کار پیشنهاد داده و در صورتی که بر خلاف این موضوع حرکت کنیم بی شک افزایش مالیات شهرها را خراب خواهد کرد و مردم را نیز هلاک می کند لذا نباید در سالهایی که رکود اقتصادی را شاهد هستیم شاهد افزایش مالیات باشیم.

آیت الله طباطبایی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کنسرت ها در کشور نیز اشاره کرد و گفت: در دیداری که با وزیر ارشاد داشتم در این خصوص مطرح کردم حتی اگر این کنسرت ها یک سود هم برای کشور داشته باشد باید به آن جایزه داد.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: ما نیز طرفدار خوشی مردم هستیم اما خوشی و شادابی مردم تنها به معنی خندیدن نیست بلکه باید برای رفع مشکلات مردم چاره اندیشی کرد.