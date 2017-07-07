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۱۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

بعدازظهر امروز جمعه؛

بیمارستان خرمشهر آتش گرفت/ یک نفر فوت کرد

بیمارستان خرمشهر آتش گرفت/ یک نفر فوت کرد

خرمشهر - بر اثر آتش سوزی در بیمارستان ولی عصر خرمشهر، یک نفر فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آتش نشانی خرمشهر، آتش سوزی در بیمارستان ولی عصر خرمشهر طی تماس یکی از شهروندان در ساعت ۱۴:۱۶ امروز گزارش شد و ماموران آتش نشانی سازمان آتش نشانی خرمشهر راس ساعت ۱۴:۲۰ با دو تیم عملیاتی به فرماندهی در محل حاضر شدند.

آتش‌سوزی در اتاق ایزوله که مخصوص بیماران عفونی و واگیر بوده اتفاق افتاده است.

بر اساس اعلام سازمان اتش نشانی هویت فرد جانباخته بیماری به نام علی رضا شیروانی است که سن وی هنوز معلوم نیست. وی روی تخت به وسیله شئ آتش زنه(فندک) تشک تخت بیمار در اتاق را از قسمت بالایی آتش زده و اینکه این مورد خودسوزی یا غیره باشد هنوز مشخص نیست.

شعله های آتش قسمت فوقانی بدن، سینه و بازوی این شخص را سوزاند و شدت سوختگی موجب مرگ این فرد شد.

درحال حاضر اوضاع تحت کنترل است و بیمارستان روال عادی روزانه خود را طی می کند.

کد مطلب 4024061

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