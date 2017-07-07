مسابقات دو و میدانی استان مرکزی با برتری اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات روز جمعه با شرکت ۶۹ ورزشکار از شهرهای اراک، خمین، شازند، زرندیه، قورچی باشی، کمیجان و ساوه در ۱۰ ماده در اراک برگزارشد .

در نهایت، در ماده ۳۰۰۰متر پیاده روی، امیر حسین پناهی از خمین و امیر سخایی از زرندیه اول و دوم شدند و در ماده ۵۰۰۰متر، عمار تنها از زرندیه اول شد، علیرضا محمدی از قورچی باشی و عرفان فرجی از شازند دوم وسوم شدند.

در ماده ۱۰۰ متر، حسین سلطانی از اراک، محمد رضا بهروزی از خمین و محسن میرزایی از خمین به ترتیب در جایگاه اول تاسوم ایستادند و همچنین در ماده ۲۰۰متر حسن سلطانی و محسن بیات هر دو از اراک مقام اول و دوم را کسب کردند و عرفان حبیبی از قورچی باشی سوم شد .

بر اساس این گزارش در ماده ۴۰۰متر، علی سعادت مهر و علی میرزایی هر دو از اراک اول و دوم شدند و مصطفی محمدی از قورچی باشی سوم شد و نیز در ماده ۸۰۰ متر امیر فاضلی نسب از خمین مقام نخست را به خود اختصاص داد، علی سعادت مهر و امیرحسین ده حقی هر دو از اراک دوم و سوم شدند.

در ماده پرش طول نیز، محمد رضا بهروزی و محسن میرزایی هر دو از خمین به ترتیب در جایگاه اول و دوم ایستادند و امیررضا هیزجی از ساوه مقام سوم را به دست آورد.

همچنین در ماده پرتاب دیسک، حسین رسولی و مصطفی رحیمی هر دو از کمیجان و محسن کاظمی از اراک به ترتیب اول تا سوم شدند و در ماده پرتاب وزنه نیز، حسین رسولی و مصطفی رحیمی هر دو از کمیجان در سکوی اول و دوم ایستادند و حشمت الله مظاهری از قورچی باشی مکان سوم را به خود اختصاص داد.

در ماده چهار در ۱۰۰ متر امدادی، اراک با رکورد ۴۶.۴۲ ثانیه اول شد، خمین با رکورد ۵۲.۱۱ ثانیه و قورچی باشی با رکورد ۵۲.۵۶ ثانیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده بندی تیم هم، تیم دو و میدانی اراک با کسب ۵۰ امتیاز بر سکوی اول تکیه زد، خمین با کسب ۳۵ امتیاز نایب قهرمان شد و قورچی باشی با کسب ۳۲ امتیاز جایگاه سوم را به دست آورد.