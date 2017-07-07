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۱۶ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۹

در دیدار با همتای مکزیکی؛

ترامپ: مکزیک هزینه دیوار را بپردازد/ پیشرفت در مذاکرات «نفتا»

ترامپ: مکزیک هزینه دیوار را بپردازد/ پیشرفت در مذاکرات «نفتا»

رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همتای مکزیکی خود ضمن ابراز رضایت از مذاکرات نفتا، باز هم ادعا کرد که هزینه ساخت دیوار مرزی را مکزیک باید بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست دو جانبه ای که با «انریکه پنیا نیتو» همتای مکزیکی خود در حاشیه نشست جی ۲۰ داشت، ضمن اشاره به پیشرفت بسیار خوب مذاکرات تجاری با این کشور، بار دیگر ادعای خود مبنی بر اجبار مکزیک به پرداخت هزینه دیوار حائل در مرز ۲ کشور را تکرار کرد.

وی در این باره گفت: ما مشغول مذاکره پیرامون نفتا و دیگر مسائل هستیم و منتظریم ببینیم نتیجه چه می شود حال آنکه پیشرفت بسیار خوبی هم داشته ایم.

نیتو نیز که ترامپ وی را با عنوان دوست خطاب کرد، اظهار امیدواری کرد که این دیدار به تداوم مذاکرات قوی پیرامون نفتا کمک کند.

گفتنی است راهکار حصارکشی ترامپ برای مهار مهاجرت غیر قانونی و همچنین طرح این ادعا که تجارت آزاد با مکزیک به ضرر مشاغل آمریکایی تمام می شود، به اصلی ترین معضل ۲ کشور از ۷ ماه پیش که ترامپ سکان اداره کاخ سفید را به دست گرفته، تبدیل شده است.

کد مطلب 4024092
مریم خرمایی

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