ضرورت آغاز آسفالت ریزی مسیرهای آماده بزرگراه اهر- تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی ظهر جمعه در جلسه مشترک دهیاران شهرستان اهر، گفت: یکی از راههای مواصلاتی که در توسعه همه جانبه منطقه ارسباران و به خصوص شهرستان اهر تأثیر بسزایی دارد، اتمام بزرگراه اهر - تبریز است و به جد پیگیر آن هستیم و امیدواریم قبل از شروع فصل سرما نسبت به آسفالت ریزی مسیرهای آماده شده برای رفتن زیربار ترافیک که بیش از ۳۰ کیلومتر است اقدام شود.

وی، همچنین یکی از دغدغه های مهم در حوزه های انتخابیه خود و به خصوص شهرستان اهر را بیکاری اعلام کرد و افزود: در جهت حل مشکل بیکاری در شهرستان اهر سرمایه گذاری هایی انجام می شود که یکی از این سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی در احداث کارخانه معدن مس انجرد است که بنا به مسایل اجتماعی هنوز به بهره برداری نرسیده است که امیدواریم با همکاری روستائیان مجاور این معدن، شاهد افتتاح این کارخانه که نقش بسزایی در توسعه منطقه، ترغیب سایر سرمایه گذاران و به خصوص حل قسمتی از مشکل بیکاری خواهد داشت باشیم.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، همچنین با انتقاد از عدم احداث کارخانه آهک هیدراته از سوی شرکت مس گفت: ۳ سال از کلنگ زنی احداث این کارخانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت می گذرد اما هیچ گونه کاری از سوی شرکت مس انجام نشده است و تا زمان شروع احداث پیگیر آن خواهیم شد.

عبدالهی، ضمن تأکید بر الویت قرار دادن درآمد پایدار در روستاها گفت: برای تحقق این درآمد پایدار، باید پتانسیل های موجود هر روستا در بخش های مختلف شناسایی و سرمایه گذاری شود و از دهیاران نیز انتظار داریم در کنار کارهای عمرانی و حل مشکلات روزمره روستائیان، در جهت ایجاد در آمد پایدار در روستاها و کارهای خلاقانه گام بردارند.