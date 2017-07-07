منع تردد کشتی های قطری از کانال سوئز تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «طارق حسنین» سخنگوی اداره کانال سوئز مصر در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری اسپوتنیک عربی، برخی خبرها درباره اتخاذ تصمیم برای جلوگیری از عبور کشتی های قطر از کانال سوئز را تکذیب کرد.

پیش از این، خبرگزاری الشرق الاوسط مصر به نقل از «مهاب ممیش» رئیس هیئت مدیره کانال سوئز مدعی شده بود که «مسئولان منطقه اقتصادی کانال سوئز و بندرهای وابسته به آن، در جهت حفظ امنیت ملی مصر، ملزم به اجرای تصمیمهای اتخاذ شده درباره جلوگیری از تردد کشتی های قطر از کانال سوئز هستند و این تصمیم به علت قطع روابط دیپلماتیک با دولت قطر اتخاذ شده است».

اما سخنگوی اداره کانال سوئز در این باره با رد این خبر به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: مهاب ممیش درباره جلوگیری از تردد کشتی های قطر از کانال سوئز، هیچ گونه اظهارات مطبوعاتی نداشته اند و هیچ بیانیه رسمی نیز در این خصوص صادر نشده است.

طارق حسنین سخنگوی اداره کانال سوئز مصر در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری اسپوتنیک عربی، برخی خبرها درباره اتخاذ تصمیم برای جلوگیری از عبور کشتی های قطر از کانال سوئز را تکذیب کرد. پیش از این، خبرگزاری الشرق الاوسط مصر به نقل از مهاب ممیش رئیس هیئت مدیره کانال سوئز مدعی شده بود که «مسئولان منطقه اقتصادی کانال سوئز و بندرهای وابسته به آن، در جهت حفظ امنیت ملی مصر، ملزم به اجرای تصمیمهای اتخاذشده درباره جلوگیری از تردد کشتی های قطر از کانال سوئز هستند و این تصمیم به علت قطع روابط دیپلماتیک با دولت قطر اتخاذ شده است» اما سخنگوی اداره کانال سوئز در این باره با رد این خبر به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: سرلشکر مهاب ممیش درباره جلوگیری از تردد کشتی های قطر از کانال سوئز، هیچ گونه اظهارات مطبوعاتی نداشته اند و هیچ بیانیه رسمی نیز در این خصوص صادر نشده است.