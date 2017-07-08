درمان آفتاب سوختگی با ویتامین D

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز پزشکی بیمارستان کلولند اوهایو به ۲۰ شرکت کننده به طور تصادفی قرص دارونما یا ویتامین D با دوز ۵۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، یا ۲۰۰,۰۰۰ IU یک ساعت بعد از قرارگیری در معرض لامپ کوچک UV و آفتاب سوختگی ناحیه کوچکی از داخل دست دادند.

محققان این افراد را ۲۴، ۴۸، ۷۲ ساعت و یک هفته بعد از این آزمایش بررسی کرده و نمونه های پوست شان را برای آزمایش بیشتر جمع آوری کردند.

محققان دریافتند شرکت کنندگانی که بالاترین دوز ویتامین D را دریافت کرده بودند، از فواید بلندمدتی نظیر التهاب کمتر پوست ۴۸ ساعت بعد از آفتاب سوختگی برخوردار بودند. شرکت کنندگان با بالاترین میزان ویتامین D در خون شان هم کمتر دچار قرمزی پوست شده بودند.

دکتر کورت لو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم فواید ناشی از مصرف ویتامین D وابسته به دوز آن است.»

وی در ادامه می افزاید: «فرضیه ما این است که ویتامین D از طریق کاهش سریع التهاب به موانع محافظتی پوست کمک می کند. ویتامین D نه تنها قادر به توقف التهاب است بلکه موجب فعال سازی ژن های ترمیم پوست هم می شود.»

نتایج نشان می دهد ویتامین D موجب افزایش میزان آنزیم های ضدالتهابی موسوم به آرژیناز-۱ در پوست می شود. این آنزیم موجب افزایش ترمیم پوست بعد از آسیب می شود و به فعال سازی سایر پروتئین های ضدالتهابی نیز کمک می کند.