هفته دوم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم این رقابت‌ها عصر جمعه ۵۸ راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در هفت دور هزار متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۸۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های دوخون دو ساله و دو تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که آرمین آق آتابای با اسب شلیک زودتر از خط پایان گذشت و قربان محمد اودک با اسب بلیزینگ هووس و پیمان قلرعطا با اسب پرگار به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر بود که نورمحمد بهادر با اسب شاه سوین عنوان اول را به دست آورد و آرمین آق آتابای با اسب آیدینا و عبدالرحیم آرمیده با اسب چه گوارا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون سه ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که محمد خوجملی با اسب هیدروژن موفق به کسب مقام اول شد و قربان محمد اودک با اسب مشکل و آرمین آق آتابای با اسب مبارک به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه تا پنج ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار متر شکل گرفت که ستار مهرانی با اسب بای بای زودتر از خط پایان عبور کرد و نورمحمد بهادر با اسب عالم ناب و آق اویلی بشگرد با اسب پاراکس به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های ترکمن سه تا پنج ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که پیمان قلرعطا با اسب صحرا ناز نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و طاهر گوگ نژاد با اسب امیر شا و یعقوب انفاس با اسب جقال بیک نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که ابراهیم قره داشلی با اسب تابنده موفق به کسب مقام اول شد و امان محمد قلرعطا با اسب رعنا و پیمان قلرعطا با اسب سامرسا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که نورمحمد بهادر با اسب پلایت هورس موفق به کسب مقام نخست شد و آرمین آق آتابای با اسب آلکس و آق اویلی بشگرد با اسب مه وش به ترتیب دوم و سوم شدند.

نورمحمد بهادر بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته دوم رقابت‌های کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن، نورمحمد بهادر با کسب دو مقام نخست، بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، آرمین آق آتابای یک مقام نخست، دو مقام دوم و یک مقام سوم به دست آورد، پیمان قلرعطا یک مقام نخست و یک مقام سوم کسب کرد و محمد خوجملی، ستار مهرانی و ابراهیم قره داشلی هر کدام صاحب یک مقام نخست شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته سوم رقابت‌های کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن جمعه ۲۳ تیرماه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.